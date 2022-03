Noventa minutos en el infierno violeta. En busca del perdón. Limpiar el escudo en el jardín de Roque Mesa. La UD, descartada para la promoción de ascenso -está a nueve puntos cuando restan once jornadas-, pisa Zorrilla con su orgullo en juego. El último bochorno ante el Girona generó el Apocalipsis. Pero esta penitencia es una prueba de fuego. El Valladolid es el mejor anfitrión (36 puntos y un desliz ante el Tenerife) y es el máximo realizador (50). Para echarse a llorar. El bombardeo arranca a las 17.15 horas (Movistar #).

Los de Pacheta, a un punto de la segunda plaza, aventajan en 17 unidades a los amarillos, que pierden para este pulso a Enzo Loiodice -ayer fue intervenido y estará cuatro meses KO-, así como a los sancionados Fabio González, Raúl Navas y el ariete Rafa Mujica. Pejiño sigue sin estar al mínimo nivel físico exigible para competir. Con esta papeleta, Xavi García Pimienta debe congelar a Weissman, autor de trece goles, y a Sergio León, que lleva seis. Dos pistoleros desatados en el reino violeta. Misión de riesgo para Eric Curbelo, uno de los pocos que se salva de la quema de un curso decepcionante. Con Kirian Rodríguez, Viera y Moleiro en la sala de máquinas, podría llegar la última oportunidad para Maikel Mesa. Promete el duelo de los Mesa: el exjugador de la UD Roque contra el ‘hombre escudo’. El lagunero debe aprovechar que Nuke Mfulu está tocado y dar una lección en un escenario de Primera. En el tema de la producción ofensiva. El bajo nivel de Peñaranda y Rober González les condena. Benito nunca decepciona y no juega de inicia desde el empate ante el CD Lugo (2-2).

Viera y Jesé tienen la clave para escapar del abismo. El genio y el galáctico acuden el rescate de una partitura con urticaria a las victorias -tres en las últimas 17 contiendas-. Conviene certificar de forma matemática y comenzar a preparar la próxima campaña. Pero estas últimas once jornadas, valen de estímulo y de purificación. Hay que tomar buena nota de activos con contrato que no está al nivel y de otros que terminan el 30 de junio -como es la situación de Jesé Rodríguez-. A Las Palmas se le ha dado bien competir en el jardín de los grandes de esta edición liguera. Ganó en Tenerife y Cartagena, así como salió airosa de su paso por los Juegos del Mediterráneo ante el Almería. Dos victorias y un empate -ahora le faltan Zorrilla, Ipurúa y El Toralín-. Si por galones, Viera y Jesé deben tomar el volante, el gran momento de Alberto Moleiro es otro de los motivos de fe. Elegante, preciso y diabólico, el tinerfeño es el único capaz de encarar, en una propuesta carente de electricidad. Lo preocupante es que el derrotismo se apodera de la entidad. El presidente Miguel Ángel Ramírez recalcó hace unas fechas que el hecho de no finalizar sextos no era un «drama». «Lo volveremos a intentar el próximo curso», detalló.

El Pucela encadena seis meses y siete días sin perder en su parque temático. El reino de Roque ‘Table’. Fue el Tenerife, hace 188 fechas, su último verdugo. Con el segundo tope salarial más elevado de la competición (29,8 millones), es una apisonadora. El precedecente de la Copa -victorias arrolladora 3-1 de los violetas el 15 de diciembre- dejó la roja de Veiga, su último presencia en el verde. El de Portugalete regresa a una lista señalada. Al filo del acantilado, con Pimienta marcado por el infortunio, llega la prueba del honor.