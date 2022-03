UD Las Palmas - CD Leganés: El fútbol regala otra vida

El fútbol lo ha vuelto a hacer. Tan cruel algunas veces con la UD a lo largo de la temporada, ahora le ha brindado una nueva oportunidad de no caer en la indiferencia en el tramo final del curso. Tiene una vida más, la que le proporcionó ayer la SD Ponferradina al perder en Anduva (3-1). Traducido, Las Palmas depende de sí misma para acabar el domingo que viene a un sólo punto del playoff. Pero hay un primer paso antes de esa cita crucial en El Toralín dentro de seis días: ganar sí o sí al CD Leganés esta noche de lunes (20.00 horas, Gol) en el Estadio de Gran Canaria.

No queda otra, porque el tren de la promoción tiene visos de no volver a pasar. Cuando el gallego Iglesias Villanueva pite el final del choque alrededor de las diez de la noche de la jornada laboral, sólo quedarán nueve partidos para el final, y la UD, que dejó de hablar del playoff tras perder con estrépito frente al Girona hace dos semanas, debe acercarse cuanto antes a la sexta plaza para reconvertir su nuevo discurso de partido a partido, adoptado tras el fiasco, al inicial, al real aunque lo intenten obviar: el objetivo es quedar entre los seis primeros.

No sólo el fútbol ha dado otra chance a la UD, sino que ella misma se encargó de no perder toda ilusión en lo que queda de campeonato con su triunfo en Valladolid (0-1), lleno de méritos que hoy habrá de refrendar ante el Leganés, más todavía cuando Xavi García Pimienta recupera a tres efectivos que entonces estaban sancionados: Fabio, Rafa Mujica y Raúl Navas.

Pero pierde a Alberto Moleiro, concentrado con la selección española sub 19, y eso significa que Jonathan Viera vuelve a perder a su mejor socio en el terreno de juego justo cuando el tinerfeño había alcanzado velocidad de crucero. Es la cuarta vez que sucede en el curso; a su vuelta, puede ser la primera en la que ir con España, algo bueno, no le suponga perder el puesto en el once.

Su sustituto, por lo que ha deslizado el técnico barcelonés en sus probaturas durante la semana, será un extremo puro, lo que implica que el capitán actuará como siempre en casa en uno de los interiores junto a Kirian, con Mfulu por detrás. Rober es el favorito, aunque Benito, Peñaranda y Clemente también son candidatos.

Por lo demás, está en manos de García Pimienta no tocar lo que le funcionó en Zorrilla o volver a lo que no le cuadró ante el Girona. En otras palabras, Armando Sadiku, goleador en Pucela, y Saúl Coco, estarían llamados a repetir como titulares pese a la disponibilidad de Rafa Mujica y Raúl Navas. Los del delantero parece más claro que lo del central.

El que no estará una jornada más es Pejiño, que pese a haber completado con normalidad los entrenamientos de la semana antes del de ayer, se resintió en el último y prefiere esperar al partido siguiente. Hernani, con molestias, también causa baja.

El enemigo en la lucha de Las Palmas por reengancharse a la Liga no pierde desde hace ocho jornadas. Está casi en la misma situación, con dos puntos menos, pero en la frontera entre la esperanza y la indiferencia. Mehdi Nafti, bajo cuyo mando el Leganés goleó a los amarillos en la primera vuelta (4-1), no podrá contar con los internacionales, Omeruo, Shibasaki ni Bárcenas. Tampoco con Recio, lesionado. Su problema también es el gol. Y su equipo puede matar la nueva vida de la UD.

Primer lunes en Siete Palmas

La cita de esta noche (20.00 horas, Gol) en el Estadio de Gran Canaria es la primera de la temporada un lunes en el recinto de Siete Palmas, por lo que es una incógnita la cantidad de público acudirá a la instalación en pleno día laboral. Por eso, la entidad amarilla informó a los aficionados de que un adulto podrá entrar al campo con el carné de un menor, como medida para intentar paliar la supuesta mayor ausencia de niños en el partido. No es la primera oferta que hace el club en el curso, ya que en el último encuentro en casa, frente al Girona, brindó la posibilidad a los abonados de retirar una entrada al 50% de su precio. Cabe recordar que en el otro partido que el cuadro amarillo jugó un lunes en la presente temporada fue fuera de casa, en concreto, en Burgos, donde el resultado final fue de empate a cero. | P. F.