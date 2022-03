Sadiku, el ‘9’ infrautilizado

No diga Armando, puede llamarle Sadigol. El delantero albanés, que llegó durante el pasado verano para ser una de las referencias en la punta de ataque, estaba divorciado con las porterías rivales en el campeonato liguero hasta que le dieron la oportunidad hace dos jornadas en el José Zorrilla. No la desaprovechó, anotó el tanto de la victoria contra el Valladolid (0-1) y se afianzó en el once para medirse este pasado lunes al Leganés, al que también noqueó con dos chicharros de auténtico killer. De sumar 345 minutos en 15 partidos, a ser el nuevo dueño del área.

Porque hasta entonces Sadiku solo había sido el delantero de la Copa del Rey. Para su desgracia, el camino de la UD en el torneo solo duró dos rondas y tampoco es que su rendimiento en las eliminatorias le valiera reafirmarse para los fines de semana, pues a pesar de anotar una diana contra el Vélez y otra en la derrota ante el Valladolid, el único rédito que encontró fue el de estar visible en el mercado de invierno. Ahora, dos meses después de que el director deportiva del equipo amarillo, Luis Helguera, rechazara una oferta del Málaga en su intento de calzarle la camiseta en la que anotó 13 tantos hace dos temporadas, Armando ha devuelto la confianza en forma de goles. No hay mayor alimento para un delantero que ver portería y Sadiku se está hinchando, al menos en el tramo de nueve días que han pasado entre su triple intento ante Masip –incluido uno con la nariz– para batir al Pucela y los dos remates de 9 pura raza que dejó frente al Leganés. La UD necesitaba una referencia en la zona ofensiva y la tenía en el banquillo.