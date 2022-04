Las razones de la suplencia de Jesé: tolerancia cero ante la indisciplina

No hay lugar para las desconexiones en el tramo decisivo de la temporada. A siete jornadas para la conclusión del campeonato en el que la UD Las Palmas busca acabar entre los seis primeros clasificados –ahora está a un punto de la zona de playoff–, Xavi García Pimienta, el entrenador, quiere a todos los jugadores enchufados. Y lo están, aunque Jesé Rodríguez haya tenido un desliz que todos ya han querido dejar atrás.

Sucedió la semana pasada, cuando el delantero se ausentó de un entrenamiento y avisó tarde de la indisposición que aseguró tener para no haber acudido a Barranco Seco. Días después, en el partido frente a la SD Amorebieta en el Estadio de Gran Canaria, el ‘10’ fue suplente por primera vez desde que el técnico barcelonés aterrizó en el banquillo a finales de enero y ni siquiera saltó a calentar. Era su castigo por haber cometido un acto de indisciplina.

A la conclusión del encuentro, cuando García Pimienta fue preguntado en la sala de prensa por la no participación del jugador, explicó: «Tuvo un problema estomacal y no entrenó un día, al siguiente estuvo un poco débil y necesitábamos gente al 100%. No hay ningún problema con él. A ganarse el sitio exactamente igual que el resto de la plantilla».

En efecto, Jesé no acudió al entrenamiento del miércoles pasado, justo después de la jornada de descanso, del día libre en el que cada uno puede hacer lo que quiera. Esa misma mañana extrañó su no presencia en las instalaciones deportivas de la UD y no fue hasta transcurridas unas horas cuando comunicó que no había podido trasladarse por una indisposición estomacal, tal y como reveló el propio técnico el sábado.

Idea firme

Aún quedaban las sesiones de trabajo del jueves y del viernes, pero en la cabeza de García Pimienta ya rondaba la idea de relegarle al banquillo por una cuestión, sobre todo, de respeto a los que sí habían acudido a su cita obligatoria. El técnico reveló, además, que el delantero no estaba en su mejor condición física para aportar al equipo en un día clave, como todos en el tramo final de la temporada, por lo que las dudas se le disiparon por completo y le sentó.

Sin embargo, llamó la atención que Jesé, un fijo para el barcelonés hasta entonces, y el máximo goleador y asistente del equipo, aunque en baja forma en los últimos partidos, ni siquiera saltara a calentar durante el choque ante el Amore. Al acabar el encuentro, se marchó antes que nadie al vestuario –en la imagen– y no salió después junto al resto para festejar con la grada.

Otro dato que corrobora que lo que sucedió el sábado pasado con el ‘10’ fue un castigo es que al día siguiente, en el entrenamiento regenerativo en el que participan los suplentes del partido anterior y los que no jugaron, se vació y dio todo. No dejó rastro de ninguna secuela después de su indisposición, lo que, por otra parte, sirvió a García Pimienta y al propio jugador para zanjar el tema.

Jesé Rodríguez ya vuelve a estar a tope y lo que sucedió en la previa del choque del Amorebieta ya quedó en el pasado. El técnico dejó claro quién manda, el jugador cumplió su castigo y ahora ambos y todos volverán a entrenar esta mañana en Barranco Seco con la vista puesta en el Eibar.

No es la primera vez que García Pimienta deja fuera a un futbolista por un acto de indisciplina, ya que también se cargó a Adalberto Peñaranda antes de la visita al Huesca a principios de marzo. El venezolano, que en su caso sí acudió al entrenamiento, no llegó en condiciones de poder participar con normalidad y fue descartado automáticamente de la citación.

Días después, además, sufrió un percance muscular que el propio jugador se encargó de revelar en una de sus redes sociales, para sorpresa de los expedicionarios que acababan de aterrizar en Pamplona. Esas molestias quedaron en nada: el fin de semana siguiente participó frente al Girona. Con Pimienta, tolerancia cero.