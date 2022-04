García Pimienta y no meterse en el 'playoff': "En ningún caso se puede considerar fracaso"

La palabra fracaso en el mundo del fútbol aparece en el tramo final de cada temporada en las salas de prensa de los equipos, la mayoría abiertas, no como la de la UD Las Palmas, cerrada todavía por algún tipo de miedo, el mismo que tienen algunos futbolistas y entrenadores a pronunciar las tres sílabas cuando no han cumplido un objetivo. Algunos, como el mismo Kirian Rodríguez hace tan sólo unas semanas, aluden a la primera acepción del término según la RAE, que no es otra cosa que "malogro, resultado adverso de una empresa o negocio", para decirlas con naturalidad. Otros, como Xavi García Pimienta, tienen argumentos para considerar que si el cuadro amarillo no se mete en el playoff no sería tal fracaso.

"En ningún caso va a ser un fracaso el no clasificarse. El equipo es reconocible, tiene una identidad, sale todos los partidos a ganar y naturalmente no es posible siempre. Los equipos de la Segunda División son muy potentes, están bien entrenados y con jugadores de mucha calidad, de Primera División, y con objetivos similares entre ellos, de intentar subir. El hecho de que no consigas el objetivo no quiere decir que sea un fracaso. Estaremos tristes, pero en ningún caso se puede considerar fracaso porque entonces habría muchísimos fracasos, porque sólo van a subir tres. Lo que sí sería un fracaso es no luchar todos los partidos, y desde que yo estoy aquí el equipo ha salido a ganar y ha estado muy cerca de ganarlos. Me quedo con eso. Es de lo que más orgullosos me siento", explicó el técnico.

Aclarado el asunto, de la misma forma apuntó que los jugadores no han bajado los brazos pese a los dos últimos empates que han hecho que el equipo ya no dependa de sí mismo para acabar sexto. "En ningún caso veo a la plantilla con decepción o con los brazos bajados. Si analizamos los últimos seis partidos, hemos ganado cuatro y empatado dos. Es muy difícil ganar todos los partidos, y más con los rivales que hemos tenido enfrente, y con cuatro partidos fuera de casa. Esto nos hace creer mucho más en nosotros, en que si estamos bien, somos capaces de ganar a cualquiera. Llegamos al tramo final de la Liga en muy buenas condiciones de ganar todos los partidos. La plantilla cree y está unida", sentenció el barcelonés.

Fue para acabar su comparecencia, todavía telemática, de algo más de un cuarto de hora. Antes, había recordado el tramo de encuentros en los que el equipo dejó de sumar puntos que hoy agradecería tener. "Desde que estoy aquí estuvimos cinco partidos que no fuimos capaces de ganar, aunque hicimos las cosas mejor de lo que reflejaba la clasificación. Me preocupa poco porque ya no tiene solución. Nos centramos en el Málaga", comentó.

En ese sentido, García Pimienta no quiso dar pistas sobre el equipo titular que sacará mañana (21.00 horas, Gol) y que al menos deberá sufrir una modificación por la baja de Armando Sadiku, sancionado por acumulación de amonestaciones. Sí reveló que Pejiño "está mucho mejor" y podría tener sus primeros minutos desde diciembre, al tiempo que hizo un llamamiento a la grada para que acuda al Estadio: "Creo que la afición va a venir en masa. Todos van a dar el apoyo incondicional y con ellos vamos a ser más fuertes".

"Han dado un cambio radical con el nuevo entrenador. Son más agresivos y tienen la necesidad de los puntos porque están luchando por salvar la categoría. Es un rival durísimo, con un cambio nuevo en todos los sentidos y debemos hacer las cosas muy bien", añadió sobre el rival.

Es el primer paso para conseguir el pleno al 15. La misión, clara: ganar cinco duelos -Málaga, Mirandés, Alcorcón, Oviedo y Sporting- y esperar al menos un pinchazo del Oviedo y la Ponferradina. Lo sabe Pimi: "Intentaremos ganar los cinco partidos que nos quedan, pero pensando de momento en el Málaga. Será muy exigente y debemos estar muy bien, luego ya veremos qué sucede".