Se busca ‘killer’ para Alcorcón

Se busca delantero centro para el asalto de Santo Domingo dentro de tres días (13.00 horas, Movistar LaLiga). Las alternativas del técnico Xavi García Pimienta son muchas, y probablemente sea la posición en la que más dudas tiene de cara a la alineación. Porque cuenta con sus tres jugadores habituales en los últimos tiempos, Armando Sadiku, Rafa Mujica y Jesé Rodríguez, y, además, con uno nuevo, Adalberto Peñaranda, que el viernes pasado jugó después de siete partidos sin hacerlo y aparece como opción seria de ser el encargado de ocupar la punta de lanza ante la AD Alcorcón.

No ha sido el jugador que se esperaba en toda la temporada, pero tiene tres partidos por delante, más un posible playoff, para tratar de revertir la situación. Frente al CD Mirandés participó en el último cuarto de hora y se le vio fino. Incluso, se atrevió a hacer un par de regates de los que salió airoso, aunque se pasó de frenada en un par de ocasiones, como suele ser habitual en él. En cualquier caso, está de vuelta.

El venezolano jugó 15 minutos ante el Mirandés y estuvo fino; esta semana ha dado un paso más

El técnico, que le dejó fuera de la convocatoria de Huesca por un acto de indisciplina durante la semana, cuenta con él. En varias ocasiones manifestó su deseo de poder contar con el jugador al 100% –ha sufrido varias lesiones musculares durante el curso que han frenado su progresión– dada su calidad y velocidad, no demostradas durante la campaña salvo en raras excepciones en el tramo inicial del campeonato, pero que tiene. Ahora, por fin, baraja si incluirle en el once.

Porque si el barcelonés tiene alguna duda es porque los demás no le han convencido en los últimos partidos, más allá de que hayan marcado o no. Armando Sadiku, su nueve titular en el tramo en el que la UD logró una racha de cuatro victorias consecutivas que auparon al equipo de nuevo hacia la zona alta, no estuvo bien ante el cuadro burgalés.

Venía de un partido sin jugar por acumulación de amonestaciones y apenas se le vio. Ni siquiera disparó, ni dentro ni fuera de la portería, aunque en sus seis choque desde el inicio había marcado cuatro goles, el último de ellos el pasado Viernes Santo en Ipurua.

El que le sustituyó en el encuentro frente al Málaga tras ver la quinta amarilla en Ibiza fue Rafa Mujica, prácticamente inédito desde que se autoexpulsara –vio la segunda amonestación por un intento de chilena fallido– en la cita ante el Girona en marzo. Tuvo su oportunidad y no la aprovechó, porque tampoco se le vio. La jornada siguiente regresó al banquillo y no participó.

La otra alternativa de García Pimienta es, al mismo tiempo, la más fiable: Jesé Rodríguez. Sin embargo, el entrenador ha preferido ubicarle como extremo en los últimos tiempos, y ni siquiera su tanto contra el cuadro malacitano desde la posición de nueve le sirvió para repetir en ese lugar ante el Mirandés. Lo cierto es que Jesé partió ese día como suplente y respondió con su undécimo tanto en el campeonato nada más entrar al terreno de juego. De alguna manera, la apuesta como revulsivo había salido bien al entrenador.

El ‘10’ fue el último delantero en ver portería y volvió al extremo; Viera, al rescate del gol

Pero la pasada jornada Jesé volvió a actuar como extremo y Sadiku recuperó su sitio, y ninguno completó una buena actuación. Por eso el García Pimienta vuelve a pensarse quién será el encargado de ocupar la demarcación de delantero centro en Santo Domingo, y es ahí donde Peñaranda aparece como una nueva opción en un lugar donde ninguno se ha ganado el pleno derecho.

Se busca nueve para doblegar al colista. Mientras, Jonathan Viera, que ya igualó a Jesé como pichichi del equipo, sigue a lo suyo.