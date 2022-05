«Mataría por disputar este derbi, será algo increíble»

El derbi de los derbis. Tenerife-UD Las Palmas en la promoción.¿Quién pasará a la gran final? ¿Qué partido espera?

Es complicado saberlo, las dinámicas no cuentan ni valen para nada cuando ruede el balón en este derbi tan pasional. Además es un playoff, por lo que lo tiene todo. Son partidos únicos, que te acompañan toda tu carrera. Está todo a un 50%. El Tenerife es oficio, conocen muy bien la categoría y respeto mucho a Ramis. Atesora una gran experiencia y eso es fundamental. Lo veo disputadísimo, pero la UD puede manejar los empates al ser cuarta.

¿Considera favorita a la UD Las Palmas por esa racha de once partidos invicta? Además, los amarillos ya le ganaron al ‘Tete’ por partida doble.

De favorito nada, la UD le ganó dos veces pero eso ya no vale. El que entra como sexto por esa inercia suele ascender. Recuerdo lo del Córdoba, que llegó lanzado y no figuraba en las quinielas. La UD tiene un punto de forma más que el rival, ahora están deleitando con un gran fútbol.

Algunos llegaron a dudar de Jonathan Viera. Catorce goles, capitán y el ‘21’ más en forma que se recuerde . ¿Le está sorprendiendo su rendimiento?

Conozco a Viera muy bien. Sabía que podía dar este nivel. Empezó de menos a más y ha disfrutado de continuidad en todo momento. Se dudó de él, llegué a escuchar que venía a retirarse y madre mía...Pero no es solo Viera, amplíe el punto de vista. Jony cuenta con compañeros que han aportado goles y genialidades. La UD no es solo Viera. Jonathan ha irrumpido en el instante preciso y la racha impresionante. Resalto su capacidad de marcar y ese toque de fantasía que le caracteriza. Pasan los años y sigue en forma, es el mejor de Segunda.

«Pimienta siempre está en un segundo plano, no le gusta ser protagonista. Es muy sensato»

¿A qué le tiene miedo del Tenerife?

El punto fuerte del CD Tenerife es el bloque. Cuentan con jugadores como Aitor Sanz que saben hacer de todo. Es capaz de que no pasen cosas, de parar el partido. Pero también tiene mimbres calientes que pueden hacer de revulsivos. Otro plantillón. Pero sobre todo, el Tenerife responde muy bien bajo presión. Percibo que cuentan con una gran mentalidad. Ellos lo van a tener difícil con la UD. Las Palmas está ahora en una nube. Todo funciona a las mil maravillas y llegar el partido más hermoso. Todo los futbolistas matarían por jugar un derbi. Estaré tranquilo y aprovecharé para analizar el juego.

A modo de eslogan: el arte de Viera contra el cemento chicharrero. Magia versus músculo. ¿Le convence?

Cada formación tiene sus armas. La clave reside en el juego interior, si la UD lograr filtrar los pases, veremos un grandísimo espectáculo.

Usted marcó en el 90 para tumbar al ogro del Teide en el Estadio de Gran Canaria en la 2013-14 con Lobera. El Vicentazo. ¿Aún se lo recuerdan?

Pues sí, ese gol me acompañará toda la vida. La afición me para por calle y me dicen lo que hicieron ese día. Lloraron, rieron, se abrazaron...Estuve muchos años en la grada [pertenecía a Ultra Naciente] y con el paso del tiempo te percatas de la dimensión de un derbi. Era la primera vez que se llenó el Gran Canaria en Segunda y me emociono. Significó muchísimo. Ese tanto lo tiene todo.

¿Qué le ha sorprendido de Xavi García Pimienta?

Hizo una buena transición del ciclo de Mel al actual. Me muy sensato, no le gusta ser protagonista. Siempre figura en un segundo plano. Poco a poco, ha ido inculcando sus ideas y me parce un tipo muy interesante. Apostó por su filosofía y ha sido valiente. Cuando la cosas iba mal, mantuvo la calma. Considero que se le debe dar más mérito. En este profesión es importante tener la cabeza fría. Impuso su ritmo de juego, alternando por dentro y por fuera. Tiene un conoce ya de memoria pero luego recurre a tres o cuatro jugadores y le funciona. Ha sido capaz de sentar a jugadores importantes y eso hay que hacerlo. No es fácil. Me fascina su calma, lo considero válido para un proyecto a largo plazo en la Isla, más allá de lo que pase en el derbi. Es uno de los grandes ganadores de esta campaña.

El Gran Canaria estará lleno. No hay entradas. ¿Cómo eran los días previos a los clásicos canarios? ¿Es mejor enclaustrarse o disfrutar el ambiente?

Es imposible abstraerse de un derbi. Vas a comprar, sales a tomar un café, te piden entradas...Será fundamental el cómo canalizar esas emociones. Debes luchar contra la presión, que no te afecte. La sobremotivación es mala consejera. Es un partido para estar tranquilo. Como diría Manolo Márquez, dentro del encuentro hay ‘muchos mini-partidos’. Es imposible abstraerse. Los amigos te llaman y te piden que te vacíes. Desde pequeño sueñas con esto. Es un partido especial y que te marca para siempre.