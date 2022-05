Los 128 días de Xavi García Pimienta a las puertas de un clásico canario sin precedentes por una plaza en la gran final. Un último capítulo de locura para besar el derbi de los derbis (mañana, 20.00 horas, Heliodoro Rodríguez López y con las cámaras de Movistar LaLiga). El estratega de la UD ya es aclamado por el Gran Canaria. Es importante en un proyecto que se juega toda la temporada en cuatro días. Otra vez. Pimienta tiene sangre amarilla y no se ve en el banquillo del Tenerife de forma inmediata aunque reconoce que "el fútbol de muchas vueltas". "Quiero seguir aquí bastantes años; soy tremendamente feliz".

Esconde sus cartas sobre el once y no siente pánico por el juego brusco del Tenerife (626 faltas cometidas en la categoría de plata). "No sé lo que hará el rival, me limito a hacer mi trabajo. Pero sí considero que se decidirá todo en la vuelta, así lo refrenda la historia en este tipo de cruces".

No guarda rencor a las críticas al inicio de su ciclo el pasado febrero. No está para pasar facturas. "Cada uno hace su trabajo, el aficionado puede decir lo que quiera y no leo la prensa ni en las victorias ni en las derrotas". En ese cruce de estilos, el arte de Viera contra el músculo de Aitor Sanz, insiste que su fórmula funciona. "Tenemos un estilo definido, forma parte de nuestra identidad y se ajusta al tipo de jugadores que tenemos". "No me preocupan las faltas del Tenerife; no sé lo que harán ni lo que harán sus jugadores. Me centro en lo nuestro. Lo que sí creo que la eliminatoria se resolverá en el Gran Canaria. Lo dice la historia, parece que ya está hecho y luego mira lo que pasa (...) En este tipo de partidos, todo está al 50%, todo el mundo parte de cero. Los partidos de liga contra el Tenerife no valen para nada".

Reconoce que hay jugadores con molestias. "Hoy tuvimos un entrenamiento regenerativo porque jugamos un partido exigente en Gijón. El equipo llega en muy buenas condiciones. Contamos con la ausencia de Peñaranda. Además, la nota positiva es que Coco y Enzo ya están entrando con el grupo de forma progresiva. Llegamos en unas condiciones inmejorables". Pimienta considera que las dos aficiones pueden dar un "ejemplo a nivel mundial". "Todos somos canarios y debemos convivir, podemos dar ejemplo".

Eliminatoria de dos asaltos de180 minutos y prórroga

Pimienta admite cambios de índole táctico para la ida de mañana. "Vamos a variar algo, pero el estilo se mantiene". Descarta el cartel de favorito de forma tajante. No acepta esa carga que le atribuye Ramis. "Desde mi punto de vista la eliminatoria está al cincuenta por ciento. Todos partimos de cero. El que piensa que por esta racha que llevamos somos favoritos pues está equivocado". Etiqueta de "pasional" este clásico canario en el que se estrena a lo grande. "El fútbol es muy pasional. Cada uno tiene su 'corazoncito'. La afición del Tenerife se volcará en el Heliodoro, el sábado tocará aquí al revés. Animarán hasta el final. Estoy seguro de que será un comportamiento ejemplar en las gradas”.