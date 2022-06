García Pimienta pesca en el Barça B: Guillem Jaime y Mika Mármol, dos diamantes que interesan para el reino de Viera

La voz y voto del monje de Barranco Seco. La cuota de Xavi García Pimienta (Barcelona, 47 años) en la materia de fichajes. El apoyo del cerebro Luis Helguera. El máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, que se doctoró con la racha de once partidos sin perder en el cierre del campeonato, pesca en el filial del Barça B. El estratega, que estuvo dos décadas trabajando en los diferentes eslabones formativos de la cadena azulgrana, recomienda el fichaje del lateral derecho, extremo diestro y lateral zurdo Guillem Jaime (Tarragona, 23 años). El polivalente jugador finaliza contrato con el filial culé el 30 de junio.Fue baja en el tramo final de Liga en el Grupo II de la 1ª RFEF por una lesión en el tobillo.

El cuadro de Sergi Barjuan concluyó el curso en la novena posición. Guillem Jaime fue campeón en 2018 de la Youth League –el máximo entorchado continental sub 19– con el Barça y a las órdenes de García Pimienta. El tarraconense encadenó catorce temporadas en La Masía –desde el prebenjamín con 7 años hasta que se fue del filial con 21–. Debutó con el primer equipo de Valverde ante el Chelsea y el Vissel Kobe en la gira de Japón. En julio de 2020, ante la falta de oportunidades, hizo las maletas y militó en el Nàstic.

El 17 de agosto del 2021, ya con Pimienta fuera del Barça, regresó al filial azulgrana y a las órdenes de Sergi Barjuan.Computa 22 duelos de Liga en la Primera RFEF y dos asistencias. Al año del División de Honor, el lateral derecho trabajó con el entrenador de la UD Las Palmas otras dos campañas más. Además, está representado por la misma agencia que Pimienta –Tactic Grup Orobitg–.

A las órdenes de Xavi

Guillem Jaime estuvo dos partidos con el primer equipo en la 2021-22 en el Camp Nou ante el Elche (18 de diciembre) y el RCD Mallorca en Son Moix (2 de enero). No llegó a debutar con el cuadro azulgrana en duelo oficial y cabe reseñar un paso por el Castellón en Segunda (20-21) –para luego terminar ese curso en el Nàstic–.

La UD cuenta con Álvaro Lemos y Cardona en los laterales como primeros espadas. En el caso de Ale Díez, se le busca una salida. David Vicente hará la pretemporada con el primer equipo. Por su parte, Yoel del Pino eleva la competencia en el costado zurdo.

Guillem contabilizó 21 partidos de lateral derecho en este curso que concluye. También puede actuar de extremo o lateral izquierdo. Es internacional en las categorías inferiores con España y llegaría a coste cero. Es de la máxima confianza de Pimienta, que colabora con su información privilegiada. Es el Pegasus de La Masía.

En esa lista de Pimienta de activos del Barça B de interés también figura el central zurdo Mika Mármol. En este caso, le resta un año más de compromiso y debería aterrizar en calidad de cedido.

Mika (Terrassa, 20 años) es internacional sub 21 y firmó 36 duelos con Sergi Barjuan en 1ª RFEF. Jugó un minuto con el cuadro azulgrana de lateral zurdo ante el Getafe el pasado 15 de mayo. Vale tanto de marcador como de lateral. Su condición de zurdo le presenta como otra opción de caviar.

El filial azulgrana es una mina de diamantes. Pero Guillem Jaime y Mika Mármol –en el filial– han coincidido con Pimienta y con el brazalete. En Pío XII ya descansan en el cajón los informes top secret sobre dos actores de lujo para la retaguardia. Disponen de una proyección impresionante y el técnico amarillo les ha puesto el lazo.

Pistolero de Las Torres

Pero hay más. Sandro Ramírez. Las tardes en el vivero de Leo Messi de Pimienta y el grancanario también cuentan. El entrenador de la UD, dos décadas en la base del Barça, tuvo a sus órdenes durante dos campañas al delantero grancanario de la SD Huesca Sandro. En la 2010-11 (Cadete A) y en la 2011-12 (Juvenil B), Pimienta pulió el talento del pistolero del barrio de Las Torres, que en la pasada 2021-22 militó en el Getafe CF y coincidió con Víctor Machín Pérez ‘Vitolo’, otro de los rostros pretendidos por la UD para confeccionar la Armada Invencible.

Sandro firmó 32 duelos con el primer equipo del Barça. En la cantera azulgrana, pasó del Cadete A al equipo profesional. Debutó de azulgrana con gol en 2014 en El Madrigal ante el Villarreal y junto a Messi. Luego militó en el Málaga, Everton, Sevilla, Real Sociedad, Valladolid, Huesca y Getafe. Compartió vestuario con Neymar, Messi y Luis Suárez en el proyecto de Luis Enrique que se coronó con la Champions (2015).

El delantero grancanario, que pasó por el Barrio Atlántico y la UD Las Palmas, antes de volar hacia la Ciudad Condal para el Cadete, ha dejado en sus declaraciones menciones continuas hacia su pasión por volver a la casa amarilla.

En su último año de infantil en Las Palmas, firmó 200 goles. El 20 de octubre de 2018, en una entrevista a este medio, puso fecha a su retorno. «Quiero jugar en Las Palmas antes de cumplir 30 años».

En 2016 –con Las Palmas en la máxima categoría y dirigida por Setién–, también reiteró su deseo de vestir de amarillo. El de Las Torres repetía otro de sus guiños mágicos. «Siempre he dicho que me encantaría volver; jugar en mi casa, al lado de mi gente, de mis amigos, de disfrutar de lo que tenemos aquí, que ni con dinero se paga (...) Sinceramente, cuando llegó el ascenso se me pusieron los pelos de punta [detalló sobre el famoso 21-J con el tanto de Araujo]».

Sandro es otra petición expresa de Pimienta. Lo conoce muy bien, al igual que a Guillem y Mika. Luis Helguera, director deportivo, dirige todas las operaciones. Al arte táctico del técnico amarillo se suman su bagaje en La Masía. Y la UD juega en todos los frentes para diseñar otro Lamborghini.