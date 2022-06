El megáfono del 'hombre escudo'. Alto y claro. Para todo el planeta. De Wisconsin a Moya. Maikel Mesa, al que le resta un año de contrato -vínculo hasta junio de 2023-, sepulta el culebrón de cada verano. Se queda. Reclutado para la legión del Lamborghini de Jonathan Viera y Víctor Machín 'Vitolo'. Cuestionado por este medio, fulmina cualquier interrogante sobre su supuesta inclusión en la lista negra. "Pues sí [cuestionado por su continuidad de amarillo de cara al curso 2022-23]. Como siempre, con la misma intención. Seguro que este año conseguimos el objetivo". El próximo 11 de julio está citado en Barranco Seco para iniciar el trabajo de pretemporada.

De esta manera, el centrocampista tinerfeño recoge el guante de Xavi García Pimienta, que lo considera un actor fundamental y capital para la conquista del objetivo de colarse por segundo año consecutivo en la zona de privilegio. El técnico barcelonés ya transmitió a su superiores, tras quedar apeados del playoff ante el Tenerife, que el 'hombre escudo' queda al margen de la relación de los descartes (entre los que figuran mimbres con vínculo contractual como Ale Díez, Ferigra, Unai Veiga, Pinchi o Clemente).

El presidente Miguel Ángel Ramírez ya recordó en su comparecencia que aquellos mimbres con "minutos y recorrido" en el tramo decisivo de once jornadas sin perder -nueve victorias y dos empates- para cerrar el campeonato, tendrían su continuidad asegurada. "Solo deben mirar a aquellos jugadores que no han contado. Los que sí han tenido minutos, pues esos seguirán", valoró el mandatario, en relación a la lista de entre diez u once bajas. Además, cabe recordar que Rober González, Peñaranda, Rafa Mujica, Hernani, Sadiku y Jesé acaban contrato.