Jonathan Viera y la doble 'V': "Ojalá venga Vitolo a la UD Las Palmas y si no viene; iremos a buscarlo"

Jonathan Viera Ramos, capitán de la UD Las Palmas, y el gran reclamo publicitario de la ilusión del nuevo proyecto, pasó revista a la actualidad ante la mirada de 220 diamantes. El mediapunta de La Feria, junto a su hermano Ismael, que milita en el Juvenil C de la cadena amarilla, visitó esta mañana el Campus de Verano José Ojeda, que ha superado el récord de inscripción en este período estival. "¿Vitolo? Ojalá venga, es un gran jugador. Y si no viene, iremos a buscarlo", determinó el '21' sobre uno de los refuerzos de lujo para la nueva UD de García Pimienta. El extremo del Atlético de Madrid acelera su incorporación para iniciar en los próximos días su tercer periplo de amarillo. Además, habló de Ronaldinho, su gran ídolo, "aunque ahora ya está mayor", y de Pedri, el cerebro del FC Barcelona. "He jugado con él y todo lo que está logrando se lo merece".

Ante los alumnos del Campus José Ojeda, Viera reconoció que cuenta con un museo en su nueva casa y cuenta con la elástica de Neymar, entre otros cracks del balompié mundial. "Tengo unas cuantas, la de Neymar figura en esa lista. Pedri jugó conmigo y es otro futbolista diferencial". Y ofreció sus recetas mágicas para llegar a la élite y firmar 224 duelos con la UD Las Palmas y 68 goles. "Entrenar y entrenar, lo que lo que importa es la pelota. Luego llegan los líos, que están aquí las cámaras. Jugaré hasta que la cabeza resista...¿Llegar a los 40? No creo que llegue. Pero hasta los 38 años, por ahí, sí creo que podré seguir compitiendo". Tuvo unas palabras sobre Rubén Castro, con 41 años, y su reciente fichaje por el Málaga CF tras dejar el Cartagena. "Está muy bien, me alegro por él. Insisto que hasta que aguante la cabeza". "De pequeño solo quería jugar y jugar, solo pensaba en la pelota. Y de los entrenamientos, a la calle. Siempre estaba jugando en la calle, como dice Tonono: 'Hay que dormir con la pelota'. Yo era uno de ellos, jugaba en la calle y siempre dormía con la pelota", adoctrinó el '21', el Messi de plata y que fue incluido en el mejor once de la competición por LaLiga. Además, habló de sus botas -las Adidas de color verde-, con las que ha jugado toda su carrera. "Luchamos para subir, nos faltó poquito [en relación al último playoff]. Llegamos al final un poco justos y ellos fueron mejores [en relación al CD Tenerife]. El año que viene lo volveremos a intentar". Sobre si puede ser campeón de LaLiga SmartBank, fue ambicioso y dio el sí ante el aplauso del vivero de Ojeda. "Siempre aspiramos a lo máximo, iremos a por todas". Los jóvenes valores del Campus le sacaron la frase del verano, no podía faltar el 'veo mucha fiesta aquí'. "Pues sí, en verano tuve mucha, era la época para ello. Ahora a trabajar y a darlo todo".