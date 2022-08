La UD ejecuta «con calma» el alta del nueve

Goles y gestión. En la UD no se funciona a base de impulsos. Calma ante la maldición de pólvora. La igualada (0-0) ante el Real Zaragoza en la primera jornada del curso 22-23 en el Estadio de Gran Canaria, con doce remates ante la portería del argentino Cristian Álvarez, que se convirtió en el héroe, no afecta a la hoja de ruta trazada por la dirección deportiva. En busca del pistolero sin un gramo de ansiedad. Con Marc Cardona de ejecutor titular –completó lo primeros 86 minutos y luego fue sustituido por Ale García–, la formación grancanaria pisó el área de Álvarez de forma constante.

En diferentes ocasiones, con más por ímpetu que por inteligencia. El cuadro de Pimienta afronta el próximo lunes 22 de agosto la segunda jornada ante el Málaga en La Rosaleda (21.00 horas). El conjunto boquerón, dirigido por Pablo Guedes, perdió ayer ante el Burgos en El Plantío (1-0). En sus filas un ejecutor histórico como Rubén Castro. Ya en la tercera fecha, ante el Andorra de Eder Sarabia en Siete Palmas, tocará de nuevo jugar un lunes (29 de agosto). Con estas dos batallas en el horizonte, el cierre de mercado –la medianoche del 31 de agosto– es la solución a todos los males.

Ante el Zaragoza de Juan Carlos Carcedo, faltó precisión y calma en los metros finales. Desde la cúpula de mando de la entidad grancanaria se mantienen firmes. Confía en el bagaje ofensivo de un grupo que está liderado por Jonathan Viera Ramos, el mimbre más caro de toda la Segunda División. Ante los maños, un exponente de velocidad y desequilibrio como Pejiño se quedó en la grada por sanción.

El de Barbate tampoco estará por ese castigo federativo ante el Málaga. En el caso de Víctor Machín Pérez ‘Vitolo’, estuvo en el banquillo en la primera fecha liguero pero no participó. ¿Hay elementos para el delirio? En la zona de mando, repiten que los citados Pejiño y Vitolo, al cien por cien, disparará las cuotas realizadoras de la UD de Pimienta. «Afrontamos este movimiento clave, como es la contratación de un nueve, desde la calma. Un resultado no puede afectarte. No es serio», determina un alto ejecutivo.

El influjo de Viera en la capacidad anotadora amarilla en la pasada temporada fue determinante. Acabó con catorce tantos (fue el pichichi tras batir a Jesé Rodríguez) y vio puerta de forma consecutiva en las últimas seis jornadas de competición. Sin el ‘21’, hubiese sido imposible encadenar once fechas ligueras de forma invicta.

De Stoichkov a Arana

En esta primera jornada, ya se comienza a visualizar el poderío de los artilleros. En la SD Eibar,Stoichkov se estrenó desde el punto de penalti ante el Tenerife. Hizo 21 tantos en la 21-22. Si se analiza la pegada del Deportivo Alavés, ahí aparece el senegalés Mamadou Sylla, ex del Espanyol y Girona. En la pasada victoria en el Municipal de Butarque, logró el 1-2 para llevarse los tres puntos a Vitoria.

El filial del Submarino Amarillo arrancó los tres puntos en su visita a El Sardinero ante el Racing (0-2) con tantos de Pablo Íñiguez y el francotirador grancanario Arana (hizo el segundo en el 96’). Por su parte, el Levante UD tiene a Wesley Moraes, así como a Soldado.

En el Huesca, Sandro Ramírez sigue al margen. No cuenta para Ziganda. Tiene vínculo contractual hasta junio de 2024. Figura en la agenda amarilla, pero los directivos grancanario no están dispuestos a pagar traspaso –en torno al millón–. El importante por la cesión, algo más de 500.000 euros, también se escapa de la realidad económica pregonada por la UD. El tiempo pasa y el cierre mercado aguarda en la próxima curva. Mientras Marc suda y se gana el sueldo, a ‘Pimi’ le faltan goles.