No hay urgencia por disponer de Jonathan Viera y Vitolo, ausentes en el partido frente al Málaga por distintas molestias y cuya presencia el lunes (21.00 horas) contra el Andorra está casi descartada. O por lo menos así lo deslizó Xavi García Pimienta en su comparecencia tras el penúltimo entrenamiento de la semana antes de recibir al cuadro que preside Gerard Piqué y entrena Eder Sarabia. Sin ser categórico en su respuesta, dejó caer que ambos necesitan más tiempo para estar a tope.

«Por desgracia, tuvo el problema la semana pasada. Tiene unas pequeñas molestias y está haciendo parte de los entrenamientos. No vamos a correr ninguna prisa con él. Le esperamos con muchas ganas. No vamos a correr riesgo. Ojalá sea lo antes posible», comentó el técnico sobre el capitán.

En cuanto a Vitolo, que aún no ha redebutado como amarillo a pesar de que estuvo en la convocatoria en la jornada inaugural ante el Zaragoza, fue más explícito. «Tiene molestias en la rodilla, aunque no puedo decir que sea una lesión. Sí es cierto que tiene una sensación rara que no le permite estar al 100%. Esta semana ha hecho algunos entrenamientos, pero hoy no ha entrenado. No vamos a tener prisa con él. Vamos a tener toda la paciencia», aseguró.

En cambió, el catalán dejó abierta la posibilidad de que Sandro Ramírez, el último en llegar, y que en su presentación el martes pasado no quiso poner una fecha ni siquiera aproximada para su estreno, entre en la lista. «Ha entrenado muy bien. Sí que es cierto que venía entrenado, pero a nivel individual. Hemos ido de forma progresiva para que no tenga ningún problema. Tiene muchísimas ganas. Hoy ha completado el entrenamiento al 100%», reveló.

El que seguro estará entre los citados es Pejiño, que se perdió los dos primeros partidos por una sanción que arrastraba del curso pasado. «Es una pena que no haya estado porque realmente acabó la temporada bastante bien. Ahora está rindiendo a mucho nivel. Está al 100%, está entrenando muy bien y tengo muchas ganas de que vaya convocado. Esperamos cosas de él. Ya ha sido diferencial en este club", dijo sobre el barbateño.

García Pimienta, cuestionado por la incorporación del central Enrique Clemente, que llegará libre procedente del Zaragoza, prefirió no pronunciarse. Sí lo hizo sobre la posibilidad de perder a algún jugador importante de la plantilla en los últimos días del mercado, que se cierra el próximo jueves por la noche. "Tenemos jugadores de nivel, jugadores jóvenes que son cotizados y tenemos que estar preparados para todo ello", advirtió, aunque matizó: "Realmente no cuento con esa posibilidad porque queda menos de una semana».

Tampoco cerró la puerta a más fichajes, sin especificar en qué posiciones. «No me han dicho nada, pero tenemos muy buenos jugadores. Hasta que el mercado no se cierre puede pasar de todo. Yo estoy contento con la plantilla que tenemos, pero no voy a negar que si hay alguna oportunidad y creemos que puede mejorar lo que tenemos, bienvenido sea», concluyó.