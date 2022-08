Enrique Clemente y el 'overbooking' de los seis centrales de la UD: "No veo rivales; veo a compañeros"

Un vínculo de dos años y el corazón amarillo. Alma libre y que mira al lateral zurdo. Enrique Clemente, el sexto central en nómina de la UD Las Palmas y séptimo fichaje del nuevo ciclo 'veo mucha fiesta aquí 2.0', acepta el desafío de triunfar en Gran Canaria y a las órdenes de García Pimienta, que ha jugado un rol capital en su contratación. Llega libre del Real Zaragoza y esta mañana superó el reconocimiento médico. Escoltado por Moisés García, exjugador del Levante, Villarreal, Osasuna, Leganés, Zaragoza o Hércules, de la agencia InterStar Deporte -la misma que representa a Nuke Mfulu y al extécnico del Málaga Pellicer-, para Clemente, la "pasión" con la que se vive el fútbol en la Isla se convierte en su gasolina. Se declara 'vierista' de corazón.

"Llevo desde que era pequeño viendo a Jonathan Viera por la televisión. Aquí es un ídolo. Para mí representa un enorme placer jugar junto a él. Todo lo que diga se puede quedar corto porque ya lo conocen muy bien. Es capaz de todo. Sinceramente, aluciné en el final de la temporada pasada. En Gran Canaria se respira fútbol, percibes mucha pasión y es positivo para todos nosotros. La afición es un arma que podemos utilizar a nuestro favor y las 32.000 personas [en el playoff de ascenso ante el Tenerife]; claro que te impacta", valoró el nuevo jugador de la UD, que aún no ha sido inscrito.

Amor a primera vista. "El principal motivo de venir fue el interés que puso la UD en mis condiciones. Me sentí tremendamente valorado desde el primer minuto en que se pusieron en contacto conmigo. Las Palmas tiene un proyecto de club en línea ascendente, su filosofía debe ser valorada y debe continuar".

En relación al overbooking de centrales del club grancanario, incide que "no veo rivales, veo compañeros". Insiste que puede competir desde el costado derecho o bajo otro sistema táctico -sobre el empleo de una línea de tres zagueros-. "Helguera me ha demostrado que el club y el míster querían que estuviera aquí. Me he sentido muy valorado. Me explicó en qué posiciones puedo actuar. No me inquieta. Vengo a competir como uno más. La competencia es importante para que todos demos el máximo para el equipo, todos somos importantes y debemos remar de forma unitaria".

La UD de Pimienta puede abrazar esta noche, al término de la tercera jornada, el liderato. Para Clemente es un escudo llamado a ser protagonista en esta edición liguera. Pero el jugador maño piensa en la UD a largo plazo. Quiere quedarse más de dos años. "Intento alejarme de las conversaciones entre los clubes. Hace unos días me comentó mi representante esta opción y no dudé ni un minuto. Estoy muy ilusionado con este proyecto. Ya he salido dos veces cedido por el Zaragoza tanto a la Real B como al Logroñés, pero ahora era el momento de salir en propiedad. Firmo dos años con un horizonte a largo plazo". No nombró el término ascenso, pero viene para hacer historia.

"He visto los dos partidos de la competición liguera. El partido de La Rosaleda refleja el buen juego. Ese estilo y filosofía que tiene el míster Pimienta me atrae. Quiero aportar dentro de mi labor y capacidades a este estilo. Y sí se adapta muy bien a mis actuaciones".

El discurso del 'partido a partido'

Enrique Clemente receta pensar a largo plazo con la humildad por bandera. "Piensas en ganar todos los partidos. La prueba de hoy ante el Andorra es importante, ante un equipo que juega bien [dirigido por Eder Sarabia]. Al final de temporada veremos si conseguimos o no los objetivos", determinó sobre el ascenso. Compra el discurso de humildad de Jonathan Viera, de ir partido a partido. No mirar más allá de esta noche ante la formación del Principado. "Mi filosofía es la misma, no miro más allá de lo colectivo. Si al grupo le va bien, a mí me va fantástico".