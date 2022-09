Las renovaciones de Mfulu y Loiodice, atadas por la UD

Hay tres jugadores en la plantilla actual de la UD Las Palmas que ya estaban la temporada pasada y que terminan contrato el próximo 30 de junio: Omenuke Mfulu, Enzo Loiodice y Óscar Clemente. De ellos, los dos primeros tienen visos de continuar porque de una u otra manera la entidad amarilla los tiene atados. Con el tinerfeño, en cambio, todavía no hay acuerdo, aunque ambas partes confían en poder sellar un vínculo por más años.

El mediocentro franco-congoleño, elegido por el vestuario como segundo capitán del equipo –por detrás de Jonathan Viera y por delante de Fabio González y Benito Ramírez– después de tan sólo una campaña en el club, renovará su contrato de manera automática con un número de partidos bastante asequible de alcanzar, más todavía cuando se trata de un futbolista indispensable en los esquemas de Xavi García Pimienta.

Así pues, salvo que una lesión grave le impida jugar durante meses, Mfulu continuará, como mínimo, el curso que viene. Fue de los últimos en llegar –por dos campañas fijas, de la mano del director deportivo Luis Helguera– el verano del año pasado y desde que cogió algo de tono físico fue indiscutible primero para Pepe Mel y después para el técnico actual. Por eso, la renovación por cláusula de partidos en su caso es hoy una bendición para la UD.

Nuke es el hombre de moda en el arranque de campeonato. De hecho, fue el mejor del equipo en Vitoria frente al Alavés y de los más destacados en la última cita ante el Leganés, y no sólo por ser un portento físico, probablemente su mejor virtud, sino también por su juego. En un equipo con clara vocación ofensiva, en el que la presión tras pérdida es fundamental, la figura de Mfulu para recuperar balones y ocupar espacio se antoja fundamental.

Uno de sus socios en el centro del campo, Enzo Loiodice, también tiene clara su renovación por la UD, aunque en su caso no será por un mínimo de partidos, sino por voluntad de todas la partes. Aunque aún no se ha producido la firma, el club y el jugador tienen previsto reunirse en octubre o noviembre para sellar el nuevo acuerdo. No hay prisa.

Interés del Granada

Ni siquiera preocupa el hecho de que el francés hay recibido el interés de varios equipos durante el verano, entre ellos del Granada CF, rival de los amarillos en la lucha por el ascenso a Primera. Aunque podría quedar libre a partir del 30 de junio de 2023, por lo que estaría autorizado a negociar con cualquier equipo desde el próximo 1 de enero, Enzo está encantado en la UD y en Gran Canaria.

Llegó en 2020 –por tres cursos– cuando tenía sólo 19 años y ahora, con 21, ha adquirido una madurez deportiva que sienta de lujo al equipo. Le lastraron dos lesiones graves en cada una de las campañas anteriores, primero en el tobillo y luego en el hombro, sin embargo, cada vez que estuvo disponible fue un fijo. Al igual que Mfulu, Loiodice ha empezado el curso en un gran estado de forma y es uno de los pilares básicos.

En el caso de Óscar Clemente, por su parte, la voluntad tanto del club como del jugador es la de seguir. La UD ya le ha hecho llegar sus condiciones y ahora el tinerfeño se lo piensa. En cualquier caso, los actores creen que al final alcanzarán un acuerdo.

En su caso, no ha sido nunca un fijo ni para Mel ni para García Pimienta, sin embargo, los dos le han considerado un miembro útil de la plantilla. Cuando ha sido necesario, ha cumplido la mayor parte de las veces, sin alardes. Su polivalencia es la cualidad que más ha seducido a la entidad para proponerle una renovación.

El último periodo de protagonismo de Óscar Clemente es tan reciente como que ha sido el sustituto de Jonathan Viera, ausente en tres partidos y suplente en el último. Su participación por la izquierda, con libertad para arrancar hacia el centro e intercambiarse por Moleiro hizo mucho daño sobre todo al Málaga y al Andorra. De hecho, fue el primer goleador del equipo esta temporada, en La Rosaleda –también dio una asistencia a Marc Cardona–.

El caso de Kirian

Así pues, los tres jugadores que ya formaban parte de la plantilla la campaña pasada y que terminan contrato al final de la presente están más cerca de seguir que de marcharse. Cabe recordar en este punto que la UD no es partidaria de contar con futbolistas que acaban su vínculo y no han renovado o no tienen la intención de hacerlo. Lo reveló el presidente Miguel Ángel Ramírez días después de que la UD cayera en la semifinal del playoff ante el Tenerife al referirse al caso concreto de Kirian.

El máximo mandatario aseguró públicamente que si el tinerfeño no firmaba su renovación el club se vería obligado a apostar por otros jugadores, una especie de amenaza que quedó sin resolver desde el momento en que al centrocampista se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin semanas después y que le llevó a dejar de entrenar con el grupo y, en consecuencia, perder su ficha. Y hasta el dorsal 20 que ahora lleva Joel del Pino aunque el 25 estaba y está libre. Nadie ha vuelto a hablar de la continuidad del tinerfeño.

Por tanto, en base a la afirmación de Ramírez se entiende que si alguien acaba contrato y juega es que renovará. Mfulu lo hará y Loiodice, salvo que le llegue una oferta astronómica de un equipo grande, también. Y Clemente está igualmente en camino de hacerlo.

Además, en la UD hay otro jugador que acaba su vínculo en junio porque sólo firmó por un curso, Sidnei. Por otro lado, Vitolo, Álvaro Jiménez y Marvin están cedidos, al igual que Sandro, que en su caso el club ejercerá la opción de compra de 350.000 euros que tiene sobre él para quedárselo en propiedad. Ya pagó 500.000 por el préstamo del Huesca. Los otros, en principio, se marcharán.