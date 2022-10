Carrión viene potente: «Podemos ganarles; tienen puntos débiles»

El técnico del FC Cartagena Luis Carrión (Barcelona, 43 años) asevera que afronta el duelo de mañana ante Las Palmas con «una mentalidad diferente» a la de la pasada temporada, cuando perdió (4-1) en su visita al conjunto isleño hace un año –también fue arrollador los amarillos en el Cartagonova en la segunda vuelta (0-2) en la primera victoria de Pimienta en el banquillo grancanario–.

Carrión señala que tratarán de «hacerle daño» al líder y no se siente inferior. Muestra su confianza habitual antes de un compromiso en el que no podrá contar con los lesionados Ferreiro y Kiko Olivas, y seguramente tampoco con Julián Delmás, sufre de pubis. «Hemos trabajado bien durante la semana y estamos con muchas ganas de que llegue el partido ante un rival que juega y defiende muy bien, presionando arriba y siendo capaz de solucionar las facetas defensivas en esa presión», apuntó sobre el once de Pimienta.

«Aunque cuentan con futbolistas muy buenos, lo más importante es el bloque y seguramente pensarán lo mismo de nosotros. Las Palmas tiene cosas muy buenas y otras menos buenas, como todos los equipos; pero considero que podemos ganarles», añadió.

«Es un equipo ante el que personalmente siempre me ha costado. El año pasado allí no estuvimos nada bien pero estamos en otra temporada, con otra mentalidad y creo que tenemos posibilidades de hacer las cosas bien y de ganar», detalló el barcelonés, que se ha medido en cinco ocasiones a la UD con un balance de cuatro derrotas y un empate (dos precedentes con el Numancia y tres con los blanquinegros del Efesé).

Carrión y Pimienta coincidieron en su etapa de jugador profesional en el Barça B. «Es un buen amigo, un tío maravilloso. Su equipo juega bien y él ha evolucionado, porque el Barça tiene una forma muy marcada de jugar y él ha solucionado temas defensivos (...) Han ganado sin Viera y eso lo dice todo. Nuke y Enzo están a un nivel impresionante».