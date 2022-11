Nostradamus Álvaro Jiménez. La previsión del extremo de la UD Las Palmas y autor de dos tantos de bandera, en esta edición liguera ante Málaga y Mirandés, pasa por volver a instaurar el régimen del terror. Se viene el ciclo del platillo volante 2.0 del plantel de Pimienta. "Viene nuestra racha y hay que tenernos miedo", valoró esta mañana el atacante gaditano, que resta importancia a la cadena de lesiones musculares que afecta a Sandro Ramírez, y por la que también pasaron otros rostros como Marvin, Benito o Marc Cardona.

"Son cosas del fútbol, es algo inevitable y le puede pasar a cualquiera. El que sale lo está haciendo de una manera increíble. Ahora solo quedan que los lesionados se recuperen lo más pronto posible", valoró en relación a la situación médica de Álvaro Valles, lejos de los terrenos los próximos dos meses tras pasar hoy por el quirófano.

Renovación y prohibido hablar del clásico canario

Álvaro Jiménez centra toda su atención en el Levante UD -domingo 20.00 horas, Movistar #-. Cero calorías para cimentar una metodología mágica para tumbar al Ogro del Teide. "Estamos centrados en batir a un duro rival con jugadores de Primera como el Levante, queremos ganar siendo fieles a nosotros mismos. El próximo lunes me preguntan por el Tenerife, y aquí estaré". Sobre la renovación, su contrato de cesión finaliza el 30 de junio, admite que está cómodo en la Isla y vería con buenos ojos seguir de amarillo. "Me han recibido de una manera increíble; somos una familia. Estoy muy contento de que el míster, director deportivo y presidente Miguel Ángel cuenten conmigo. Pero solo pienso en el Levante, no miro más allá. Aquí soy feliz, ya habrá tiempo de pensar en el mañana".

A la hora de hacer autocrítica, aclara que los rivales "han dado siete pasos hacia atrás". "No se puede hablar de crisis ni de nada parecido. Solo son rachas, fútbol es fútbol. Antes entraban como churros. Ahora cuesta más. El Levante tiene un gran equipo y no creo que se encierren, tenemos que estar listos para todos los escenarios posibles".

El Mundial de Catar y la opción de jugar de falso nueve

Se le trasladó la peculiaridad de que se juegue una Copa del Mundo con la competición en marcha de Segunda División. "Son las cosas de la pandemia [el Mundial se juega en noviembre por las altas temperaturas en Catar], pero nos centramos en nosotros mismos. Todo lo que gira en torno a nosotros, no nos interesa. Lo focalizamos todo en el siguiente partido". Incide que esta UD es un "equipazo" y que los tres últimos resultados "no son fieles a nuestro juego". Pronostica un duelo de ida y vuelta. "Si el Levante UD quiere disputar la posesión, nos viene bien".

Sobre la sequía histórica en el Ciudad de Valencia, recuerda que "esas estadísticas están para romperlas".