Del mutismo de Álvaro Jiménez a la electricidad de Miguel Concepción. El 'dale a tu cuerpo alegría Macarena' del principal ejecutivo chicharrero. El presidente del CD Tenerife tiene ganas de marcha en el que será su último derbi -anunció que deja el cargo el 15 de diciembre-. El mandatario, en el acto de inauguración de la ciudad deportiva del club chicharrero, dotada de una inversión de doce millones, arremetió contra el reparto de entradas por parte del consejo de administración amarillo.

El club grancanario anunció el pasado lunes que hará entrega de unas 690 localidades al Tenerife, una cifra que para Concepción, es escasa. El aforo del recinto de Siete Palmas es de 32.000 butacas y la UD cuenta con 18.000 abonados. "Si lo analizamos desde la proporcionalidad, no me parece justo. Nos podrían dar más entradas pero desde Las Palmas se limitan a la frase de 'las que ustedes me pueden dar, pues yo les correspondo", determinó Concepción. "Nos tenemos que callar y conformar", resalta como filosofía.

700 aficionados

El pasado 4 de junio, en la disputa de la vuelta del playoff de semifinales por el ascenso a Primera (1-2), acudieron al partenón de Siete Palmas 700 aficionados del CD Tenerife. Fueron ubicados, como ha sido costumbre en las últimas campañas, entre los sectores de Curva y Sur. En esta ocasión, de cara al partido de máxima rivalidad autonómica, que se juega el sábado 26 de noviembre y a las 21.00 horas (#Vamos), el grupo de seguidores del CD Tenerife pasarán a estar ubicados entre Naciente y Sur.

A Concepción le cuestionaron si consideraba que este cambio se debía a una intención de silenciar a los tinerfeños -al estar más próximos del grupo de animación Ultra Naciente, los más enérgicos del Gran Canaria-. Este planteamiento nace de la fantasía de los redactores de Santa Cruz de Tenerife. El club grancanario, a través del testimonio del director general Patricio Viñayo, ya aclaró que era por cuestiones de seguridad. "Si la idea es callar mil voces tratando de acercarlas a otra de las gradas de mayor animación...Son los clubes los que determinan las ubicaciones, pero no me parece lo mejor".