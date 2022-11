Pichu Cuéllar: «Viéndome a los 38, quiero llegar a los 40»

Cuéllar comparte su satisfacción por haber podido vivir sus primero minutos de Liga ante el Huesca y apunta a una nueva titularidad frente a la UD Las Palmas el próximo sábado (17.30 horas). El emeritense era el único futbolista de la primera plantilla que no había participado en la competición. Pide asumir con naturalidad los cambios en un puesto tan singular como el suyo y deja ver su intención de seguir un año más en el Sporting de Gijón. Termina contrato a final de temporada y, a sus 38 años, quiere continuar hasta los 40.

Sobre su vuelta a la titularidad, confesó estar «contento de volver al equipo, de ayudar desde dentro». «A cualquier jugador lo que le llena de satisfacción es ver reflejado en el campo su trabajo diario. Lo valoro favorablemente. Es un premio a mi trabajo diario», agregó.

«El entrenador nos comentó el día antes por separado la opción del cambio. A pesar de ser un puesto especial como la portería, es uno más. No hay que darle la importancia que se le da o esa diferenciación. Es un cambio más para ayudar. No hay que señalar a nadie. Han jugado todos los compañeros. Ya he tenido la oportunidad en Liga», reveló.

Pichu Cuéllar también tuvo una referencia a la UD, que llega a la cita en la segunda plaza. «Preocuparme nada, ocuparme todo. Si van segundos será por algo. Es uno de los mejores en cuanto a juego vistoso y táctico. Tienen mucha técnica. Los equipos canarios se asocian muy bien», comentó.

Continuidad

Cuestionado por si le gustaría continuar en el Sporting más allá del 30 de junio, fue claro: «Sí, sin duda. El que me conoce lo sabe. Sinceramente. Me dije a mí mismo que quería estar hasta los 38 al máximo nivel posible. Pero viendo como estoy a los 38 quiero llegar a los 40. Me voy poniendo metas. Incluso mi mujer me presiona para que no esté mucho tiempo en casa. Tendré que hacerle caso».

«Hay muy buen grupo. Esos cambios a nivel técnico y táctico han hecho que todos nos sintamos partícipes. Eso hace más piña y más grupo. Tenemos que estar apoyándonos. Veo hambre, ganas, rabia y pundonor», añadió. Una advertencia para la UD.