No hay claridad en cuanto al futuro de Xavi García Pimienta en la UD Las Palmas. Lo único evidente a estas alturas de la temporada, cuando ya terminado la primera vuelta con el cuadro amarillo como campeón de invierno, es que el entrenador termina contrato el próximo 30 de junio. El día de la comida institucional de la entidad, el presidente Miguel Ángel Ramírez declaró que no era el minuto de García Pimienta y deslizó que si el equipo subía a Primera, seguramente seguiría, y si no, probablemente se marcharía porque, entre otras cosas, tiene a varios clubes detrás; este mediodía, en la previa de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente al CF La Nucía (20.00 horas, TVC), el técnico, cuestionado directamente por las palabras del máximo mandatario, dejó abierta cualquier posibilidad.

"La verdad es que no lo sé. Yo sólo he dicho que aquí estoy a las mil maravillas. También es cierto que en el fútbol puede pasar de todo. Siempre he dicho que me gustaría estar aquí mucho tiempo, pero es cierto que acabo contrato el 30 de junio y al final los resultados van a marcar todo. Si las cosas van bien estaremos todos muy contentos y si no sale como todos esperamos quizás el club tampoco quiera que yo siga. Yo me centro en el ahora, en el presente. Creo que el club tiene que hacer una cosa que es renovar a los jugadores que considere oportuno, eso no puede dejarlo pasar, pero en ningún caso la renovación del entrenador va a ser importante. Hay tiempo para todo. No descarto nada, pero por favor dejadlo a un lado porque no nos va a ayudar", comentó el barcelonés en una comparecencia telemática desde el hotel de concentración en Altea (Alicante).

Minutos después, insistió en la misma idea cuando fue preguntado por la misma cuestión: "A mí me encantaría seguir en la UD mucho tiempo porque estoy muy a gusto aquí, no sólo yo, sino también mi familia, pero en el mundo del fútbol pueden pasar muchas cosas. Al final el equipo tiene una mala racha por lo que sea y hay una persona responsable que soy yo. Entonces sería tonto por mi parte hacer valoraciones de lo que puede pasar y en ningún caso lo que quiero hacer es descentrarme del equipo porque esto va a seguir adelante conmigo o sin mí".

García Pimienta, además, quiso dejar claro que forma parte de las decisiones de la UD. "Todo lo que sucede en el club es de forma consensuada. A mí se me pregunta yo diría que todas las cosas. Todas las renovaciones o posibles renovaciones se me están consultando", aclaró sobre su manifestación anterior, en referencia fundamentalmente a Nuke Mfulu y Enzo Loiodice, cuyos nuevos contratos, según el presidente, están cerca de firmarse.

El técnico, por otro lado, prefirió no revelar nada sobre posibles salidas y entradas en el próximo mercado invernal. "No quiero hablar de altas y bajas porque todavía no se ha abierto el mercado. Me gustaría mucho que la alta fuese Kirian. A partir de ahí, si viene una oportunidad de mercado que mejora lo que tenemos, debemos estar abiertos", comentó.

En cuanto al partido frente a La Nucía, el catalán confirmó que habrá cambios porque tiene "muchas ganas de dar esta oportunidad a jugadores que se lo están mereciendo", al tiempo que reveló que en la portaría no habrá rotación: Álex Domínguez será titular y Javi Cendón estará en el banquillo.

"Es un equipo muy peligroso que además de asociarse bien también tiene la capacidad de salir a la contra. Hace un mes fuimos a jugar al campo del Teruel, que es Segunda RFEF, y nos costó muchísimo ganar ese partido", comentó sobre el rival y el encuentro de la primera eliminatoria.