Walter Reinaldo Pico, técnico de la sub 18 de Boca Juniors, está de paso por Gran Canaria de vacaciones. Aprovecha para tirar de melancolía y evocar a ese Insular completo y el calamar frito. Llegó con el Turu Flores en la 96-97 en una época de esplendor monetario. Apuesta por el ascenso de la UD y confía en regresar para la gran fiesta con la guagua descapotable. Habla de Viera, Pimienta y Messi.

¿Qué siente cuando ve a la UD líder de Segunda y como campeón de invierno?

Que está bien encaminada para poder poner al equipo en Primera, sigo al equipo desde la redes e internet y se están haciendo bien las cosas y ese hacer bien las cosas genera que lleguen los resultados.

¿Guarda algún paralelismo con Viera en el verde? ¿Le atrae como generador de juego?

Tiene mucha clase para jugar, me alegro mucho que haya priorizado el club por encima de un montón de cosas y otras tentaciones. Sobre todo le aporta esa clase y ese talento que tiene y marca diferencias. Esa calidad y esa experiencia vale mucho.

Como entrenador, ¿qué conclusiones extrae de la labor de Pimienta?

No lo conocía, me han hablado muy bien de su tarea. Estoy esperando para ir al Gran Canaria al partido ante el Racing. Porque una cosa es verlo desde fuera y otra en directo. Pero hablé con el Turu y me comentó de forma muy positiva toda su labor. Me alegro mucho.

¿Apuesta ciegamente por el ascenso?

Son las ganas que tenemos todos, de todo el pueblo canario y para que estemos muy felices. Guardo un cariño muy especial de esta tierra, de esta afición y de este paso por la UD Las Palmas.

¿Se ve dirigiendo a la UD en un futuro?

No, no estoy para contestar eso ahora. Estoy trabajando en Boca y estoy muy feliz con mi tarea y responsabilidad. Estoy en el lugar que quiero estar en este momento y no pienso más allá del disfrute diario. Me centro en dirigir a chicos de 18 años. Es una responsabilidad muy grande.

Y Argentina campeona del mundo tras 36 años.

Los chicos hicieron una gran Copa América y luego completaron una final de ensueño. No empezaron bien el Mundial, pero demostraron que el grupo estaba por encima de todo. Ganaron un Mundial como verdaderos argentinos. La pasión y la entrega que le metieron en cada partido vale ese título. Y luego que Lionel Messi ganase su Mundial pues había que disfrutarlo. Es una justicia poética.

Maradona o Messi.

Los dos. Pelé el pobre que se murió y es otra figura. Lo que han logrado es ese reconocimiento que te convierte en símbolo; transciendes más allá de lo deportivo. Son jugadores y transcienden a las personas, se elevan a mitos. Se han metido en la piel de cada argentino. Los dos son un icono total. Ahora con Messi, la gente se siete muy orgullosa. Son muy argentinos, lo sienten...

Su mejor momento en la UD...Su forma de festejar los goles con el cartel del O Sole Mio sigue en la retina de una generación.

Me quedo con los dos años. Luego pasas por desniveles. Mi momento más lindo fue Boca 91, Vélez 93 y la UD en esos dos años [1996-97 y 1997-98]. Me sentí bien jugando, uno de los mayores piropos que me brindaron fue que yo jugaba como un hincha. Ese 'jugar' como un hincha era la pasión por el juego. El amor por el deporte. Juego todos los lunes con los veteranos de Boca, siempre llevé esa pasión. Me fue mal en algunos lados, obvio, pero porque se dio así, no porque no le diese todo.

¿Le hubiese gustado jugar con Viera?

Me hubiese gustado jugar con Messi, cada uno tiene su época. Pero jugué con Valerón...cada uno en su etapa siempre te aporta. Hablar y mezclar no es positivo. Son los años de Jonathan, que el equipo juegue como él quiere, lo hace de puta madre. Que lo siga haciendo así.