Contento, sí, pero a García Pimienta le está creando cierto resquemor que su equipo no sea una apisonadora en el marcador en según qué partidos. Ante el Huesca, con 1-0, al técnico de la UD le hubiera gustado que materializaran las llegadas de las que dispuso su equipo y no verse con nervios en el tramo final del encuentro. "Creo que podemos ganar sin necesidad de sufrir tanto", remarcó el estratega catalán.

No es una reprimenda, pues evidentemente el equipo es líder de Segunda y como tal el entrenador se mostró radiante en la rueda de prensa posterior al choque con el conjunto oscense. Pero Pimi muestra cierta inquietud por ver cómo sus jugadores se despliegan con tanta superioridad sobre el césped y no sean capaces de sentir la holgura de un marcador más amplio. Pide la excelencia y así lo hace saber. "Tenemos que ser más eficaces de cara a portería porque cuesta mucho crear oportunidades y no podemos fallar tantas ocasiones", reflejó el técnico.

"Lo que está haciendo el equipo es brutal pero se puede mejorar. La semana pasada fuimos superiores y creo que podíamos ganar sin sufrir tanto. Debemos generar más ocasiones y ser más atentos y eficaces ante la portería. Hoy tuvimos la de Marc Cardona, que no se puede fallar y la semana pasada igual con otras cuatro muy claras", se lamentó el míster a la vez que se debate entre la felicidad de comandar la clasificación.

En este sentido, Pimienta fue tajante al transmitir que "hay que acostumbrarse a ganar" porque es "algo muy bonito". Ahora da paso al bienestar dado que quedan ocho días para el próximo duelo liguero. "Se sufre mucho y podemos disfrutar porque la semana es muy larga y tenemos que ir a Burgos sabiendo lo difícil que va a ser", resaltó.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el estado de la plantilla y las posibilidades de reforzarla en esta ventana de mercado, el técnico tiró de una respuesta honesta. "Acabamos de ganar. Tenemos 48 puntos. No puedo exigirles más a los jugadores" y puso de ejemplo cómo debe gestionar el vestuario ."Óscar Clemente no jugó hoy con el partidazo que hizo la semana pasada. Si viene alguien que sea para mejorar, que sea fiable y entre dentro del presupuesto del club. No puedo pedir nada específico", añadió.

Ya preguntado concretamente sobre la posibilidad de fichar a Loren Moron para apuntalar la delantera amarilla, Pimienta admitió que sería algo que daría un plus a la plantilla. "No vamos a descubrir quién es. Es un buen jugador, pero es del Betis", incidió, para continuar dejando claro que no por ello debiera producirse la salida de Florin Andone. "Por mi es un jugador que puede estar aquí sin ningún tipo de problemas. Él no me ha dicho nada y siempre que sale lo hace bien. Es profesional, hoy salió con la cosa complicada y peleó balones cuando más apretaba el Huesca", concluyó en la línea de mercado.