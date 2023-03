Una mejoría incompleta. Faltó precisión 19 remates a portería y solo un tanto de penalti. Del 'derbi del bochorno' a otra noche para la frustración. La UD, tras regalar el primer tiempo, resurgió en el segundo acto, sobre todo con la entrada de Marvin Park, y logró equilibrar la contienda con un tanto de Viera desde el punto de penalti (61'). Queipo había adelantado al cuadro sportinguista, con un tanto de bellísima factura, y el resto fue acumular efectivos y méritos. De la nada a la sinfonía más ofensiva Sandro, Marvin, Marc Cardona y Álvaro Jiménez. La falta de precisión (1-1) fue un condena para estirar esta secuencia de malos resultados. La UD suma una victoria en las últimas seis jornadas.

Con 59 puntos, los amarillos son terceros y a dos de la zona de ascenso directo -posición que ocupa el Granada-. Con 19 remates no hubo manera de batir a Cuéllar. Solo desde el punto de penalti y gracias a la intervención del Mesías Viera. Nefasta primera parte y a toque de corneta y cambios, llegó la revolución pero sin precisión.

En ese viaje a la tierra prometida. Pimienta apostó por Sidnei, Fabio González y Kaptoum. Tres cambios en relación al desastre del derbi el bochorno. Mantuvo a Loren Morón -había un banquillo de lujo con Marc Cardona (pichichi con siete tantos), Sandro Ramírez, Álvaro Jiméne, Nuke o Kirian)- contra viento y marea. Una penetración de lujo para desarbolar al Sporting y el primer canto crítico del partenón de Siete Palmas. Pitos en el minuto 14. Carente de presión y con el tiempo preciso para combinar y triangular, el centro de Jonathan Varane lo remató de forma acrobática Queipo. Primer tiro a puerta del Sporting, 0-1.

La UD solo llegaba de forma aislada gracias a los disparos de Pejiño. Juan le ganaba todas las acciones aéreas a Fabio. Vuelven los pitos. Una vaselina de Viera se marcha rozando el travesaño y Loren Morón controla en el interior del área y no acierta en el remate. Tocó en Izquierdoz. Lo intentó Álex Suárez de cabeza y nada de nada. Al borde del minuto 40, ovación para Sidnei. El central brasileño abortó una penetración de Juan y el estadio se vino abajo. No calienta nadie. No había señales de Pimienta.

El rostro del técnico de la UD tras el golazo de Queipo era un poema. El equipo amarillo sigue en el Heliodoro. Rosas, Izquierdoz, Insua y Diego no pasaban complicaciones. De Loreon Morón no había noticias. La única manera era la de probar disparos desde la larga y media distancia, Cuéllar, por su parte, seguía perdiendo en un primer acto deplorable de la UD. Como si no hubiese manera de recuperar la sonrisa. Un escudo melancólico.

Tres cambios de golpe de Pimienta. Enzo, como lateral zurdo, Marvin Park, en la banda derecha, y Marc Cardona irrumpieron como agitadores. En el 50', un pase de Pejiño a Viera provocó el remate del '21' que desbarató el meta Cuéllar, llegó a los pies de Alberto Moleiro que lo puso en la red. El colegiado anuló el 1-1 por la intervención del VAR por fuera de juego de Pejiño. Amarilla para Sandro Ramírez -por protestar desde la banda- y la ansiedad devoró a la UD. Prisas, nervios y varias pérdidas de Viera en la medular que multiplicaron las muestras de decepción en la grada. En el 58', Izquierdoz derriba a Marc Cardona con un pisotón alevoso. Lo que el VAR te quita, luego te da. Penalti de alta tecnología y roja a Marsans. Viera firmó el 1-1 y la Santa Inquisición del Gran Canaria fue un maremoto del aliento. Todos a una en busca de la victoria. Malabarismos de Moleiro y la UD que se desbocaba ante un Sporting cadavérico. Lluvia de remates de Sandro, Álvaro, Viera y Marc....No había manera de perforar el arco de Cuéllar. La entrada de Álvaro Jiménez le brindó otro salto de calidad. Verticalidad, acción y velocidad. Marvin fue el mejor y sigue la maldición amarilla ante un rival en inferioridad como ya pasó ante Leganés (0-0) o Andorra (0-0) lejos de la Isla.

Ficha técnica:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez (Marvin Park, 46'), Sidnei, Eric Curbelo, Sergi Cardona (Enzo Loiodice, 46'); Fabio González (Álvaro Jiménez, 80') Kaptoum, Jonathan Viera Ramos; Pejiño (Sandro Ramírez, 63'), Alberto Moleiro y Loren Morón (Marc Cardona, 46').

Real Sporting de Gijón: Cuéllar; Rosas, Izquierdoz, Insua, Diego; Queipo (Queipo, 45'), José Marsá, Pedro Díaz, Varane, Aitor (Cate, 62'); y Juan.

Goles: 0-1, min. 18: Queipo. 1-1. min. 61: Viera -de penalti-.

Árbitro: Arévalos Barrera. Expulsó a Marsans por dirigirse al juez de línea de forma poca decorosa tras pitar el penalti a favor de la UD. Además, amonestó a Sergi Cardona, Fabio y Sandro por parte del cuadro amarillo. Así como a Izquierdoz, Insua y a Marsans.

Incidencias: Gran Canaria, ante unos 17.654 espectadores.