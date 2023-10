Sory acaba con la angustia

En el derechazo del guineano iban incluidas la maldad de un killer que no puede desaprovechar un regalo y la ira por las críticas de la afición, que dudaba ya de la capacidad goleadora del jugador, quizá sin entender que el estilo de juego de Las Palmas es ingrato con el futbolista, que vive mejor en un juego de centros, verticalidad y muchos balones en el área.

Preciadamente en una de las bananas desde la banda, en este caso puesta por Araujo desde la derecha, llegó el gol de la manera más inesperada. Kaba no había logrado alcanzar la pelota porque tropezó con un defensa, pero no la perdió de vista. Desde el suelo, adonde había caído tras el choque, vio con el rabillo del ojo que Mendes había cometido una torpeza enorme en un intento de control con la rodilla y le había brindado un remate franco. En ese momento, el africano olió el tanto.

Entonces, con una rapidez felina, se levantó del césped como un resorte y se dirigió al balón con la intención de meterlo en la portería. El golpeo fue perfecto: fuerte, con el pie derecho –entre el empeine y el exterior–, pegado al poste, imparable para Fernando.

Cuando el esférico tocó la red, Kaba pareció no creerse que había sido gol, o al menos tardó un segundo en empezar a correr hacia el córner para celebrar el tanto del triunfo agónico con su mujer y su hijo, que estaban en la grada. También lo festejó con el sector visitante del Power Horse Stadium, plagado de amarillos, y con casi todos los componentes del banquillo, que corrieron hacia la zona enfervorizados por ganar, por tercera vez esta temporada, en el tiempo añadido –como ante el Granda y el Celta–.

Con su estreno goleador, el panorama cambia para el guineano, que ya dejó claro que es capaz de marcar y de ser útil para el equipo. Cabe recordar, además, que en el choque frente al Granada dio la asistencia de gol a Kirian después de controlar con el pecho un balón lejano que sólo él podía bajar. En ese mismo encuentro, antes había fallado una ocasión clara con un cabezazo fallido. Y la semana anterior, en Sevilla, no había estado fino a la hora de rematar tras un rechazo del portero. Esas dos eran prácticamente las únicas oportunidades reales que había tenido Kaba para marcar. A la tercera, no falló.

Cuando la UD juega en modo tiquitaca, las virtudes del africano se diluyen, sobre todo porque no es un jugador técnico, ni veloz en los desmarques. Ahí ha quedado retratado, sin embargo, cuando el equipo amarillo pone balones en el área, es feliz. Ahí es donde Sory Kaba destaca, en ganar una pelota por su fuerza, en cubrirla hasta que llegue algún compañero por detrás, en rematar todo lo que le llegue. Pocas veces se ha visto en esas, frustrante para él.

Aunque no ha ido convocado por Guinea –Conakry, no Ecuatorial, en la que milita Coco– en las últimas citaciones, el sueño del ‘16’ de la UD es participar en la próxima Copa África entre enero y febrero. Para ello debe destacar en Las Palmas. Está en camino, sobre todo después de su primer gol, el que le liberó de las cadenas.

Todos los focos sobre la figura del guineano

El delantero guineano Sory Kaba, 461 minutos, nueve partidos, cinco de titular, siete disparos y una diana milagrosa con la UD Las Palmas, conforma mañana una de las grandes atracciones en la primera criba copera ante el Manacor de la Tercera RFEF (20.00 horas, Movistar). De los ocho tantos firmados por los amarillos en LaLiga EA Sports, la mitad corresponden a la nómina de pistoleros. Al citado de Kaba, cabe sumar los logrados por Marc Cardona (2) -y que fue pichichi con siete en la pasada edición liguera junto a Sandro y Viera-, así como por el logrado por Munir en el Power Horse Stadium. El resto de realizadores son Jonathan Viera (2), Kirian Rodríguez (1) y el central Saúl Coco (1). En esta faceta anotadora, Pau Ferrer acumula once dianas en ocho jornadas con Las Palmas Atlético y es el gran líder de un filial gobierna la clasificación de la Tercera RFEF. Por su parte, Sandro Ramírez, lesionado, aún no se ha estrenado en esta campaña. Alberto Moleiro, la gran esperanza de la factoría, no marca en partido oficial desde el 21 de mayo de 2022. | P. F.