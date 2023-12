Pimienta mantiene el perfil bajo y huye de los elogios: "¿La UD un equipo de autor? Lo importante son los jugadores"

Pimienta en modo perfil bajo. Míster anti-vanidad. El técnico de la UD Las Palmas resta importancia a su partitura de oro cuando está cerca de cumplir dos años en el banquillo pío pío. Con el descenso a 12 unidades y 21 puntos en el casillero -la mejor cifra del siglo igualado con Setién-, pone el acento en el ADN de los jugadores.

Advierte que el Deportivo Alavés estuvo cerca de tumbar al poderoso Barça y ya nombra al innombrable cuando le cuestionan por el '21'. "Ya sabe que no voy a hablar de Jonathan Viera". Confirma la baja de Sandro Ramírez y califica de "muy solidaria" a la formación de Luis García Plaza, que tiene a Samuel Omorodion como su principal referente ofensivo (cinco goles).

"Todos los entrenadores tenemos una idea y tratamos que los jugadores la recojan para que se plasme en el terreno de juego. Si eso es ser un equipo de autor, no hay problema. ¿De autor? Los protagonistas son los jugadores, se lo hacemos ver en el día a día. Están muy cómodos con esta manera de entrenar y jugar y ya llevamos dos años. Cuando las cosas no salían bien, más creíamos en esta forma de jugar. Los jugadores eran los primeros en no salirse del camino, estamos en la zona tranquila pero queda muchísimo".

Sobre si ahora que está sufriendo un peregrinaje por la Península -de Tudela a Vitoria en cinco días-, si le dolían más las críticas de los rivales que visitan la Isla, resta importancia al desgaste logístico. "Si no estás acostumbrado; cuando lo haces una vez, parece una odisea. Que se pongan en nuestro lugar, que cada quince días afrontamos un viaje de este tipo y si encima te toca un duelo de Copa. Somos conscientes de que somos un club humilde, si nos empezamos a lamentar de la guagua, de los vuelos, del frío, del cambio de temperatura...Tendríamos pocas opciones de competir. No ponemos ninguna excusa y por eso tiene más mérito. En mi caso, llevo casi dos años y me he acostumbrado a la temperatura de Gran Canaria. Pero en ningún caso la pondremos como excusa".

A pesar de la exposición y de cara al partido de mañana en Mendizorroza (13.00 horas), reconoce que "es complicado [trabajar así], no puedes preparar bien el partido. Pero jamás se puso de excusa. Hemos trabajado en diferentes instalaciones y bajo diferentes temperaturas; con lluvia...Los chicos están preparados, vamos a llegar en plenas condiciones con los jugadores que tengamos para competir de tú a tú ante un equipazo como el Alavés".

El peligro de García Plaza

Insiste Pimienta que el Alavés es "un equipo muy solidario y que tienen las cosas claras. En Mendizorroza son un equipo muy fuerte y si lo analizas, es capaz de competir ante el Barça. Tendremos que hacer un partido perfecto ante un rival exigente".