Salvación, salvación y salvación. Xavi García Pimienta, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, no piensa en Europa. Tras tumbar al Deportivo Alavés en la séptima victoria liguera, responde a los que consideran que tiene flor. "Mientras más trabajo, más suerte tengo". Reconoce que los de Luis García Plaza les sometió "en varios instantes del partido" y se vieron obligados a "defender como animales". Insiste que los objetivos están claros y no toca cambiar, a pesar de lo que dicte la clasificación.

"No voy a decir que miramos a Europa, nos quedan 16 hasta los 40 y estamos por encima de las posibilidades que teníamos a principio de temporada". Cuando se le cuestionó por las opciones de Selección de Kirian Rodríguez, pone en valor el valor del trabajo en equipo. "Con estos jugadores voy al fin del mundo (...) El éxito individual realza el trabajo de la plantilla".

Avisa de que llegarán meses y tramos duros de competición. Aclara que tuvieron que cambiar la forma de jugar en la segunda parte, bajo el bombardeo vitoriano. "En la segunda parte no hemos podido controlar el juego, ha tenido mérito el Alavés, que nos ha sometido, y hemos cambiado nuestro registro y hemos estado mucho mejor defensivamente". Se desmarca de los elogios y no quiere hablar de la UD los récords. Calma y mesura, la filosofía pimientista. "Hay que aprovechar el momento, los chavales se lo merecen". Elude pronunciarse sobre la tecnología VAR y los dos goles anulados a Samu. "No lo he visto bien, pero si lo pitó es porque habrá visto que son acciones de fuera de juego".