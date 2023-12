Aythami Artiles habla de Viera, Pimienta y del secreto de la UD: "La gran dinámica se reduce a dos nombres, Valles y Kirian"

El Campus Premium Aythami Artiles-16 se presenta el viernes 22 de diciembre en el Perchel Beach Club y se celebra del 26 al 29. ¿Qué ofrece como elemento diferenciador en estas Navidades?

Llevo varios años pensando la iniciativa y ahora que estoy muy vinculado al CD Arguineguín como miembro de la directiva y sigo jugando en Regional Preferente, es el momento. De Maspalomas a Mogán no existen campus, y el Premium es bueno para los niños del municipio, del pueblo y de la cadena. Lo que queremos es darle a los niños algo diferente, que aparte de aprender, compitan. Que exista una rivalidad sana, que convivan y afronten experiencias que yo no pude vivir nunca y creo que les pueden ser tremendamente útiles. Hay muchos campus pero éste será diferente y productivo para los jóvenes del municipio.

¿Existe algún tope de niños inscritos?

Como es la primera edición, lo afrontamos a modo de prueba que nos valde para el del verano de 2024. Lo haremos con 40 inscritos para poder darles calidad y estar atentos a cualquier pequeño contratiempo que surja. En principio, está todo controlado y percibimos mucha ilusión.

¿El objetivo es llevar al CD Arguineguín a la Segunda RFEF?

El objetivo del Regional es el de subir a Tercera RFEF. Contamos con un buen equipo, comenzamos bien pero ahora falta un poco de regularidad. Jugamos los viernes y eso me hace muy feliz, pues tengo el fin de semana libre [sonríe]. El club llevaba unos años sin rumbo y entró gente nueva con ideas frescas. El municipio está muy unido y volcado, además contamos con la colaboración de otros municipios. Es todo un orgullo.

Y sigue en la batalla a sus 37 años en la Regional Preferente.

Juego a ratos, un partido sí y dos no. Estoy feliz, le dedico mucho tiempo a mi familia, a mis hijos y voy a entrenar dos veces por semana. Tengo tiempo de compaginarlo todo.

Presidente del Arguineguín, suena bien...

No, son muchos problemas. Eso es para Micky [Miguel Sánchez] y al que le guste todo lo que implica el cargo.

Trece goles en contra y 24 puntos en 16 jornadas. Datos que impresionan. ¿A qué factores atribuye la marcha impecable de la UD de Pimienta de los récords -los tantos en contra nunca se había dado en 35 temporadas?

Bendito gol el del Kirian ante el Granada [24 de septiembre[, a partir de ahí cambió todo. Reforzó la idea de juego y todos están a un nivel espectacular, pero creo que la dinámica tiene dos nombres: Álvaro Valles y Kirian. Dos jugadores fundamentales. Por uno pasa todo el juego del equipo, siempre la pide y aporta criterio, y el otro, cuando llega el rival, aparece. Te llegan cinco veces, pues Álvaro las para todas, contar con esta dinámica tan buena es en gran parte por ellos. No es quitarle méritos al resto de jugadores, que están haciendo una grandísima temporada, pero los que sobresalen son dos.

Como central (121 partidos en Primera), ¿cómo analiza el trabajo de Mika, Coco, Suárez -zagueros más utilizados-?

Bien, estoy supercontento. A Mika no lo conozco, a Coco cuando comenzó a subir al primer equipo ya se le veían personalidad y cualidades. Con Álex es con el que más he compartido, su inicio de temporada es increíble aunque ahora no juegue. Grandes centrales. Mika tiene una salida de balón muy buena, es muy agresivo y va muy bien a la presión en cualquier parte del campo. Siempre se ofrece. El estilo está bien definido y cualquiera de los tres está a un nivel increíble. Disfruto muchísimo.

¿Es la hora de pasar a otra dimensión y mirar a Europa o es un disparate?

Eso lo dejo para los aficionados, hay gente muy ilusionada con que la UD logre algo más. Pero hay que saber de dónde venimos y lo que nos ha costado. No olvidar los antecedentes...Hay que ir partido a partido, despedir el año de la mejor manera, sería un 2023 grandísimo poder lograr todos los puntos que quedan [seis ante Cádiz y Athletic]. Aunque la realidad de la UD es otra.

¿Qué lectura hace de la situación de Viera y su conflicto con Pimienta? ¿Cómo lo solucionaría?

Jony [Viera] es una institución, Jony prácticamente subió al equipo. Lo subió él, lo hizo solo. Con su personalidad y la forma de ver las cosas, sobre todo en los malos momentos en la pasada temporada, y se lo digo porque yo estaba allí y lo viví, fue clave. Daba ánimos a todos, además insistía que había que seguir jugando de la misma manera. Muchísima parte del ascenso es gracias a él. Luego está su personalidad y carisma. Además, es uno de los mejores jugadores de LaLiga. Es una pena que no esté jugando por un desencuentro; pero esto es fútbol y las cosas cambian de un día para otro. Algún día, el Negro [Viera] dará su versión. Viera es el artífice de este juego, de este estilo, de que la UD juegue así. Ese es Jonathan Viera.

En su época como mimbre de rango en la caseta y capitán, hubo episodios de alta tensión, como el 'caso Chester' o los expedientes disciplinarios a Tana o Araujo...Y se pudo arreglar.

Viera hablará y dará su versión. No hay ninguna versión por su parte. Pienso que están condenados a entenderse, lo que quiero es ver al Negro jugando y haciendo lo que sabe. Verlo disfrutar del fútbol con sus compañeros y del juego que estamos viendo.

¿Cómo encajó su salida como adjunto a la figura del delegado el pasado verano? Fue responsabilidad de Helguera, ¿le dieron algún motivo? ¿Se sintió maltratado?

Esa pregunta se la debe hacer a Helguera. No sé lo que pasó...Esa cuestión es para él. Nunca he hablado del tema, ahora tampoco. Me parece un exceso de protagonismo, ahora lo importante es el equipo y disfrutar de la grandísima racha. Darle relevancia a lo deportivo. Esa pregunta, espero que se la haga algún día a Helguera.

¿Le gustaría volver a la UD?

Ahora mismo estoy muy bien como estoy, nunca me cerraré las puertas de ningún sitio, pero soy muy feliz. Ayudo a mi novia con su tienda Parfois y por las tardes, estoy con los niños y el fútbol.

¿Dónde reside el secreto de la 'fórmula Pimienta'?

El éxito de Pimienta está en su equipo humano, en los que le rodean. Son grandísimas personas y unos profesionales increíbles. Momo, Yepes, David, Álex, Richi...Tienen todo controlado, hasta el mínimo detalle. Se ve a Pimienta, como cara visible de todo, pero el secreto reside en la fe y en el trabajo de su equipo. El míster es muy cercano, ha sabido gestionar muy bien el tema de la división y el reparto de los minutos. Ha sido justo. Es otra de las claves.