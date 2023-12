La estadística pone a Valles por las nubes en Europa

Don Álvaro Valles Parera puede decirle al portero de la UD Las Palmas. Las redes sociales atribuyen recientemente el segundo apellido de Rafa Nadal a las personalidades que están en un momento destacado y el guardameta de la Rinconada está como para ganar un Roland Garros si se pone.

Si la Unión Deportiva es el segundo equipo con menor cuantía goleadora encajada de LaLiga en gran parte –si no casi toda– se le debe a Valles. Catorce tantos ha tenido que recoger el andaluz de sus dominios, el último frente al Cádiz. Dígito que no le impide continuar al frente de la tabla del trofeo Zamora. Aventaja a Remiro, de la Real Sociedad, que lleva 18 en su portería.

Pero no sólo en el apartado de goles encajados se apoya la extraordinaria temporada de Valles. Si no que la estadística refleja un dato que le eleva como el mejor portero de Europa contando las cinco grandes ligas –junto a Francia, Inglaterra, Alemania e Italia–. Con un 81,16% de atajadas, no hay otro cancerbero que aventaje a Álvaro en el continente al que le hayan disparado como mínimo cuarenta veces.

Lucas Chevalier, protector del LOSC Lille, registra un 80% de paradas en un equipo que marcha cuarto en la Ligue 1 francesa con 12 goles encajados; mientras que Lukas Hradecky, portero del Bayer 04 Leverkusen marca un 79,66% en su docena de tantos recibidos como líder de la Bundesliga.

Datos recogidos por el estadista Fran Martínez y que compartió a través de su cuenta personal en Twitter, que acompañados con los que ofreció ayer DAZN en su análisis de la jornada elevan a Valles a los altares del fútbol.

En el post de la plataforma que tiene los derechos adquiridos de explotación visual de LaLiga, el cálculo que hacen sobre las intervenciones de Álvaro Valles es que sin él, Las Palmas debería llevar 6,4 goles más encajados.

Es decir, sin sus acciones, como las cuatro paradas que dejó ayer ante el Cádiz, con dos de ellas para ser dignas como las mejores de la temporada con balones altos a bocajarro y con una trayectoria aleatoria en sus remates, la Unión Deportiva podría llevar 20 goles encajados actualmente.

Asimismo, en el análisis que se ofreció sobre los datos de Valles en este programa se añadió que el portero de la UD es el cuarto portero con mayor número de paradas desde fuera del área de LaLiga.

Cabe reseñar que en el total de intervenciones contabilizadas como paradas de todo tipo, Álvaro acumula 60, siendo el tercero en este registo del campeonato.

Le aventajan Jorgensen, del Villarreal, que ha encajado 33 goles en lo que va de campeonato –19 más que Valles–; y Stole Dimitrievski, que ha recogido el balón de sus redes en 23 ocasiones.

Asimismo, los porteros de la selección española, Remiro y Unai Simón suman 57 y 56 paradas respectivamente, con 18 y 19 goles también cada uno.