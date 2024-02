Viera enamora y se enamora de la afición del Almería: "No había visto nada igual; es algo increíble"

Jonathan Viera Ramos jugó 65 minutos en la locura de Los Cármenes en el (1-1) ante el Granada CF con el Almería de la salvación imposible. Colecciona elogios por parte de los seguidores club indálico, que está a doce puntos de la salvación cuando restan trece jornadas. El '8' del cuadro de Garitano y exjugador de la UD Las Palmas analizó tras su debut que el trato que recibe de la afición "es algo increíble". En busca de la primera alegría de la temporada, Almería es la tierra milagro. Y Viera, que regresa al Estadio de Gran Canaria el 17 de marzo, en la contienda del morbo eterno, ya se ha convertido en la debilidad de los analistas.

El ex que fuese capitán de Las Palmas reconoce la fe ciega de su nueva afición. La creencia sin reproches del milagro de una salvación que ya exige casi la victoria en la totalidad de las 13 jornadas. "Hay que integrarse, llego a un sitio nuevo y estoy conociendo a los compañeros. Hay un grupo espectacular y desde que ganemos un partido, nos quitaremos esa losa.

Eso se nota muchísimo; llega alguien de fuera, con aire fresco y la obligación es la de transmitir calma. Mucha tranquilidad. Llevo muchos años y desde dentro ya sé lo que tengo que hacer. Pero fuera se pasa muy mal, me centro en ayudar a los compañeros. No estoy al 100%, pero en dos semanas ya podré ayudar un poco más", valora el atacante, que fue suplente y no participó ante el Athletic (0-0) y sumó un punto ante el Granada (1-1) -cuando dejó el campo a la hora del encuentro, el Almería se imponía 0-1-.

Flores a la sufrida afición de un escudo indálico obocado al descenso. "Es increíble, no había visto nada igual. Estar como estamos, sin ganar, y la gente entiende que el equipo compite. Eso mantiene a la gente viva (...) Pero no había visto nada igual. Lo normal era en esta situación que estuviesen cabreados, ojalá les pudiésemos dar una alegría urgente".

En redes sociales y en la gran parte de los medios, se aplaude la aparición de Viera. 'Con él sobre el césped, el conjunto dirigido por Gaizka Garitano fue superior a su rival y el futbolista canario fue el encargado de liderar las posesiones y los ataques de los visitantes. Con un 78% de acierto en el pase, Jonathan Viera completó 38 envíos, clara prueba de la importancia que tuvo el jugador en la salida de balón de la UD Almería y en los ataques del conjunto indálico. Tres de esos pases realizados con éxito tuvieron lugar en la zona de tres cuartos, zona del campo en la que el futbolista tuvo un 100% de efectividad, siendo clave en las grandes ocasiones de los almerienses', detalla la web El Mira.

Para la Voz de Almería, 'es pura categoría' y se le atisba como un futurible director técnico con el título 'Viera, entrenador'.