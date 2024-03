Moleiro se pone a cien

Moleiro se hace mayor. Bienvenido al club de los cien. El nombrado por Jonathan Viera como su sucesor natural –las cifras coronan a Kirian–, el ‘10’ alcanza mañana los cien partidos con la UD Las Palmas en el Coliseum ante el Getafe CF de Bordalás. A sus 20 años, el mediapunta y extremo tinerfeño debuta en Primera con 16 apariciones y dos dianas (ante Osasuna y Rayo Vallecano, ambas lejos del Estadio de Gran Canaria). Con 99 duelos oficiales, tras estrenarse de la mano de José Mel Pérez en la primera jornada de la 21-22 ante el Valladolid en Siete Palmas (15 de agosto de 2021), busca la explosión definitiva en su tercera campaña en el primer equipo pío pío. Internacional sub 21, figura en la prelista para la disputa de los Juegos Olímpicos de París con el combinado nacional y a las órdenes de Santi Denia. En esa relación, también aparecen los centrales Mika Mármol (con rodaje en la Sub 20 y Sub 19) y el canterano Herzog.

El ‘10’ renovó en julio de 2022 hasta junio de 2026. Tras el ascenso a la máxima categoría (27 de mayo de 2023), la cláusula pasó de los 30 a 60 millones. Tras lesionarse en la pretemporada, en el pulso amistoso ante el Rasen Ballsport Leipzig en el Red Bull Arena, sufrió una recaída y otro percance en el hombro. Esta cadena de contratiempos provocó que únicamente haya disputado once partidos de inicio –se han jugado 26 y restan doce para el final de LaLiga–. Cuenta con el respaldo dialéctico de García Pimienta, que lo defiende de forma insistente en cada comparecencia. Lo ha dejado en el banquillo cinco ocasiones.

En el caso de Munir El Haddadi, ha sido suplente en dos ocasiones. Lleva los mismos tantos que Moleiro (2). Ante Osasuna, el tinerfeño recuperó su condición de titular y dejó destellos de su arte. Perfume eterno. Encara, se atreve y busca combinaciones imposibles con Sergi Cardona –en ese flanco izquierdo del ataque isleño–.

Con 914 minutos ligueros, Moleiro ocupa la posición 14ª en el ranking de protagonismo. Figura detrás de Álvaro Valles (2.340’, lo ha jugado todo), Kirian Rodríguez (2.136’), Mika Mármol (2.120’), Sergi Cardona (2.078’), Munir El Haddadi (1.916’), Javi Muñoz (1.868’), Álex Suárez (1.788’), Saúl Coco (1.477’), Enzo Loiodice (1.317’), Máximo Perrone (1.217’), Marvin Park (1.118’) y Sandro Ramírez (1.030’). En la faceta realizadora, Moleiro es el tercero, tras los tantos de Kirian (6) y Marc Cardona (3). De igual manera, también luce la posición de bronce en el apartado de los disparos con nueve, tras Kirian (11) y Sandro (10). En asistencias, el tinerfeño sí marcha líder en la UD, igualado con el canterano Sandro Ramírez.

En este análisis de su aportación, Moleiro, el mimbre de mayor valor de mercado del plantel (unos 15 millones), solo ha disputado tres partidos de forma íntegra (ante el Real Betis, Getafe, en la primera vuelta y Granada CF). Con la intención de venderlo, el presidente Miguel Ángel Ramírez aseguró que rechazó una oferta de 25 kilos por el tinerfeño, ponerlo en el escaparate se viste de máxima prioridad. Ante Osasuna, Sandro y Munir El Haddadi fueron suplentes. En el caso del marroquí, se ponía fin a una serie de 24 jornadas consecutivas jugando de inicio. Los tres partidos íntegros del ‘10’ están muy próximos a los cuatro de Munir. Sin embargo, Kirian (18) o Javi Muñoz (14) laten en otra dimensión en esa parcela de generación del juego. De cara al pulso de mañana, Álex Suárez es baja por sanción y vuelve Máximo Perrone. Esta mañana (9.30 horas) comparece Pimienta y la expedición vuela por la tarde a la capital de España para conseguir la primera victoria en el feudo azulón.

Décimo del plantel

Si Moleiro juega ante el Getafe de Bordalás, la legión del músculo y del ‘esto es fútbol, papá’, se convierte en el décimo futbolista del plantel de García Pimienta que entra en el club centenario. Eric Curbelo (156) es el activo con más recorrido. El zaguero satauteño solo ha participado con un duelo liguero en este curso –ante el Real Madrid en el Bernabéu–. Además, jugó en Copa ante el Manacor. Tras superar una lesión, ya está listo para jugar en el Coliseum.

Completan la relación: Álvaro Lemos (155), Kirian Rodríguez (133), Benito Ramírez (130), Álvaro Valles (127), Álex Suárez (121), Fabio González (119), Enzo Loiodice (108) y Sergi Cardona (107). Doce jornadas para Moleiro. Doce jornadas para ganarse un puesto en la selección olímpica y convertirse en el pichichi amarillo en este curso para el deleite en el Olimpo. La mejor versión del ‘10’ está por venir. En el horizonte, el Coliseum y las visitas de Athletic y Almería. La hora de la venganza.