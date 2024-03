‘u_arroba’ y su fidelidad, papá

David Acosta es el aficionado más famoso del Getafe gracias al humor que transmite a través de su cuenta de redes sociales, @u_arroba. Desde su trono en Twitter atiza con gracia de vez en cuando al más puro estilo Bordalás, del que es un enamorado, tanto como de su equipo. Una fidelidad que plasmó en el libro Aviones y Verbenas de la editorial Hooligans Ilustrados y que es tan recomendable como un Getafe-UD.

Un anfitrión para la UD desde la grada de un Coliseum. David Acosta Conde es en Getafe lo que David Tejera significa en Gran Canaria. Quizás por su denominación no los conozcan a la primera, pero si le decimos Usuario Arroba (u_arroba en redes sociales) y erauncrass ya sabrán los vasos conectantes que les unen para conocer a un getafense que a buen seguro merece más que le unan su nombre al recinto del rival de Las Palmas de esta tarde que el que anteriormente estaba ligado.

Porque David representa el significado de ser aficionado del Getafe. Es un satélite desde el sur de Madrid que lleva el nombre del municipio a sus 89 mil seguidores cada día con una de sus ocurrencias de la actualidad futbolística, social o en la que aclara por qué hay que ser de determinada manera para acudir al Coliseum cada quince días con el frío que hace. Lo suyo es fidelidad, papá.

Un amor que se fue regando ya desde pequeño cuando iba acompañado de su padre al campo de Las Margaritas, el estadio anterior al actual y el lugar en el que la Unión Deportiva logró la única victoria en Getafe de su historia. Fue en la ronda 4 de la Copa del Rey de 1990 y aunque David no se acuerda de esa derrota local, lo que sí puede rememorar es que era «un campo más cerradito y de fútbol más humilde», en el que ahora hay una residencia de estudiantes de la Universidad Carlos III de la que tantos lustres han obtenido sus títulos académicos.

Para él es más reciente en la memoria el 4-0 que le endosó su equipo a los amarillos en el último día de Paco Herrera como técnico en la temporada 2015-16 y que dio paso a la era Setién. Un partido en el que Wakaso estuvo especialmente activo, al más puro estilo Bordalás. «Uno de los que siempre sonaba para venir al Getafe», advierte Acosta dejando ver que el ghanés tenía perfil rascador.

La guerra con Setién

Precisamente el técnico cántabro y el azulón mantuvieron una larga pelea (si es que no sigue…) que empezó en 2013 cuando dirigía al Lugo y Pepe al Alcorcón. Dos estilos totalmente en las antípodas. El Cruyffismo que tanto enarboló Setién y que de alguna manera sigue vivo hoy con García Pimienta en la Isla.

Un Cruyffismo con el que el técnico azulón ha asegurado sentirse enamorado y que, por mucho que resulte sorpresivo, usuario_arroba intenta descifrar: «Él ya ha dicho en el pasado que ya le gustaría jugar como el Barça de Guardiola, pero que se adaptaa a los jugadores y recursos que tiene. Y con eso le saca el máximo rendimiento, pero no con esta plantilla, sino en el pasado. Llegó a Europa, eliminó al Ajax de Ten Hag que debe seguir teniendo pesadillas con Bordalás, jugó la final de Copa con el Valencia».

Recursos que llevan al Getafe a ser el equipo con más expulsiones de Europa (nueve) y con más amarillas de LaLiga (90). Un dato que para David se puede justificar como «la excusa del mal estudiante” porque creen que a su equipo le tienen “manía». Pone de ejemplo a la Real Sociedad, que es el segundo equipo que más faltas hace de la competición y lleva 20 amarillas menos. «La diferencia está en el cartel que tienen los equipos. Nosotros ya tenemos esa fama, pero el estilo de presión alta y evitar contras si pierden el balón es el mismo», defiende.

Acciones que seguro hoy no van a poder ejecutar ni Djené ni Alderete. Dos de las bajas importantes en la zaga madrileña. «Se va a notar sin duda», avanza Acosta, que reconoce que Djené «no está en el mejor momento de su carrera», pero que aun así «como central derecho es de los top de LaLiga». Ese como, cabe destacarlo, porque esta campaña está jugando en todas las posiciones de la defensa e incluso como pivote.

Sobre Alderete lamenta que no se vaya a poder utilizar «la jugada típica de pelotazo largo a Greenwood» que realiza el Getafe “sobre todo en casa cuando tiene más balón», y que tanto ayuda al rival amarillo para construir su ataque.

Contra el pichichi nacional

El que sí estará será Borja Mayoral, el pichichi nacional del campeonato con 15 tantos y que para David, la fórmula de que haya despegado este año se debe a que «ha encontrado la estabilidad que no encontraba ni en Roma ni en el Real Madrid».

Relevancia totalmente contraria a la que tuvieron Sandro y Munir en el Coliseum. «Fueron los típicos que eran técnicamente muy buenos, pero no enganchaban tres partidos bueno. Munir era el mejor de la plantilla pero ha tenido muy mala suerte con las lesiones. En el minuto 60 ya veías que no podía, que iba mal muscularmente. Y Sandro jugó bien con Míchel, pero ya después nada».

Recuerdos que puede elucubrar por su presencia en el campo de juego, pero que no puede resaltar de un ex de la UD como Vitolo. «Es que no le vimos. Jugó bien la primera jornada contra el Valencia, hizo un par de regates y centros a la cabeza y dijimos, este tío es bueno, pero después las lesiones lo mataron», sentencia un aficionado que tiene buen cariño por las Islas, a las que viene al menos una vez al año por cuestiones laborales.

«Ahí siempre ha imperado el juego de buen toque por los jugadores técnicos que salen. Valerón, el propio Vitolo, Pedri, ahora Moleiro al que quiero ver mañana [por hoy]», sostiene el embajador de Getafe que espera que ambos equipos puedan «ilusionarse hasta el final con jugar Europa».