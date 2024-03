García Pimienta: "No puede ser que nos metan goles con tanta facilidad"

El lamento de Xavi García Pimienta por la fragilidad defensiva de la UD, una roca hasta hace tres jornadas y un azucarillo desde entonces: ha recibido nueve goles en las últimas tres jornadas. Los de Getafe se produjeron en la primera parte, los dos iniciales con apenas tres minutos de separación. "Hemos encajado muchos goles. A nivel de personalidad y juego la primera parte no ha sido mala del todo, pero a partir del segundo tanto del Getafe. Que el contrario marque goles puede pasar, pero no con esa facilidad como hoy. Hemos dado muchas facilidades para que el Getafe marcara tres goles", comentó el técnico en la sala de prensa del Coliseum.

Al mismo tiempo, destacó la gran reacción de su equipo en la segunda parte. "A nivel de juego y con el gol de Sandro creo que el partido ha sido bueno. La lástima fue que nos marcan el tercer gol justo antes del descanso. En la segunda mitad hemos salido con mucha personalidad, con mucho orgullo y me quedo con eso. Creo que en la segunda parte hemos mostrado ese orgullo para empatar el partido e ir a por el cuarto", aseguró.

E insistió en la pasividad defensiva de los suyos. "Que los rivales marquen goles entra dentro de las posibilidades, pero lo que no puede ser es que nos metan este tipo de goles, con tanta facilidad. Se han plantado delante de Valles en las tres ocasiones. Pero lo que está claro es que el equipo tuvo mucho orgullo y personalidad. El juego, la intención, la forma de ir a la portería contraria siempre ha sido la misma. Hoy era un partido para sufrir y defensivamente no hemos estado a la altura. Hemos encajado nueve goles en tres partidos y tenemos que corregirlo", agregó en el mismo sentido.

Jaime Mata (d.) celebra el primer gol del Getafe. / Lof

Cuestionado por si el Getafe-UD había sido un partidazo, García Pimienta hizo una reflexión: "Si no fuese el entrenador habría sido un gran partido de fútbol, pero para los que intentamos tener las cosas controladas y atacar sin que nos generen ocasiones de gol... Si gana el Getafe no pasa nada y si en la segunda parte gana Las Palmas no pasa nada; el empate es lo más justo. Estos altibajos a los entrenadores no nos gustan".

Ni hablar de Europa

El entrenador de la UD, quien aclaró que el cambio de Sandro, autor del primero gol y el mejor de los amarillos, había sido "por cansancio", se mantuvo en su idea de no referirse a Europa como un objetivo pese a que el equipo suma ya 37 puntos y tiene más cerca esa zona que el descenso. «Vamos a conseguir de forma matemática la permanencia, ojalá fuese ya. En los 11 partidos que nos quedan intentaremos sumar el máximo de puntos posible. Yo con estos chicos voy al fin del mundo porque se dejan la vida y tienen mucha personalidad y orgullo. Ojalá consigamos la permanencia matemática lo antes posible», comentó.