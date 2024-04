Kirian: «Gudelj es de mi velocidad, no habría llegado en la vida»

Kirian Rodríguez, al igual que Xavi García Pimienta, puso en duda la tarjeta roja a Saúl Coco en el minuto 6 que condicionó el partido de ayer entre la UD Las Palmas y el Sevilla FC, en el que el cuadro hispalense se impuso por 0-2 para certificar la cuarta derrota consecutiva del cuadro amarillo sin marcar un solo gol. Cuestionado por la expulsión, el ‘20’ se mostró explícito.

«Con todo el respeto a Gudelj, que es un jugador de mi estilo, en la vida habría llegado hasta el hasta el portero», comenzó antes de añadir en el mismo sentido: «Tengo la duda, no sé si es falta o no. ¿Para roja? En el minuto en que es, condicionar el partido de esa manera… Gudelj es de mi velocidad, no creo que coja más de 28 kilómetros como yo, estuvo listo».

Por su parte, el protagonista de la acción consideró que la expulsión a instancias del VAR fue justa: «Cuando me fui del defensa me dio y no pude seguir. Tenía espacio para ir a la portería y creo que era roja clara», sentenció Nemanja Gudelj sobre la acción.

En otro orden de cosas, el nuevo capitán de la UD Las Palmas –lo son oficialmente Mfulu, Fabio y Benito, que no juegan, salvo el aldeano en el tramo final de la mayoría de partidos–, se mostró orgulloso del equipo por el esfuerzo que tuvo que hacer con un jugador menos durante prácticamente todo el encuentro.

«Les dije en el descanso a los compañeros que me quedaría toda la vida a jugar con ellos. Todo el mundo queriéndola –la pelota–...», reveló, al tiempo que consideró que la nueva caída no debería «pasar factura» de cara al siguiente partido, el sábado que viene, también a las 13.00 horas, en Balaídos frente al RC Celta de Vigo, al que el cuadro isleño derrotó en la primera vuelta tras remontar (2-1).