Valles y Sergi Cardona, con el petate y a disposición de Pimienta en la UD Las Palmas: "Que jueguen o no depende del técnico"

Álvaro Valles y Sergi Cardona siguen aptos para García Pimienta. Mantendrán su rol estelar, en este tramo final de seis contiendas, a pesar de trasladar a la entidad grancanaria que salen en junio. El meta de La Rinconada, renovado hasta junio de 2025 por la cláusula de partidos y que ha rechazado la segunda ampliación, es una de las piezas más destacadas.

Evitó una goleada de escándalo en Balaídos y cuenta con propuestas de la Premier de cara al próximo curso -también de la Championship, la segunda categoría inglesa-. Valles prepara el petate y dejará una cantidad suculenta en las arcas. El presidente Miguel Ángel Ramírez reconoció en enero, sobre la bocina del cierre de mercado, que rechazó 20 millones del campeón de Europa Nottingham Forest.

«La propuesta llegó al borde del cierre de la ventana de fichajes y fue desechada», realzó el ejecutivo. Representado por la agencia You First, el Superman de la UD tiene un valor de 15 kilos.

Héroe del ascenso del 27-M ante el Alavés con una parada icónica ante el trompetista Villalibre, estaba tasado en 600.000 euros en julio. En este debut en la liga de las estrellas, ha disparado su cotización y también fue pretendido por el Betis -club en el que se formó-.

Tras liderar el Zamora en la primera vuelta, esta dinámica negativa le deja sin opciones en su lucha por el entorchado que corona al mejor meta de la competición. Ha participado en 31 partidos (solo se perdió el del Sevilla por sanción) con un total de 2.724 minutos y encajó 37 goles. En ocho contiendas dejó su portería a cero. Ahora ocupa la séptima plaza del ranking (coeficiente 1,2), superado por Unai Simón (0,9 y primer clasificado), Remiro, Mamardashvili, Oblak, Sivera y Rajkovic.

El andaluz ha recibido 19 goles en sus últimas diez apariciones ligueras en el tramo crítico de once jornadas que se inició con la derrota ante el Madrid, el 27 de enero. De cara a la próxima temporada, es turno para Aarón Escandell. La dirección deportiva no ha movido ficha en relación a la contratación de otro arquero. Gorrín, Álvaro Killane e Ignacio Nicolau son las opciones del vivero. Una garantía, a tenor de lo acontecido con Valles, Josep Martínez (Génova) o Domínguez (Toulouse FC).

De nuevo el Betis

Por su parte, Sergi Cardona finaliza en junio y rechazó renovar. El pasado verano, el lateral zurdo de Lloret de Mar (113 partidos de amarillo) truncó su salida al Olympiacos griego, que hubiese dejado dos millones de beneficio. Tras cambiar de agente, ahora lo lleva Álvaro Domínguez, han contado con multitud de propuestas desde el Atlético de Madrid al Betis -desde enero puede firmar con otro equipo-. En su última comparecencia ante los medios, Cardona aclaró que «no he rechazado propuesta alguna de Las Palmas».

Desde el club, se aclaró el asunto: «Su agente nos dijo que daba igual el dinero ofrecido, que no iba a continuar». Vender o renovar. La cláusula Ramírez afecta a Valles, que lleva una temporada sobresaliente. «Nunca hemos traspasado a nadie que no se haya querido ir (...) Si a un jugador le queda un año y no quiere renovar lo que no podemos hacer es utilizarlo porque estamos generando patrimonio para el equipo que se vaya». El meta y Cardona afrontan sus últimos seis partidos. Seguirán siendo intocables para Pimienta.