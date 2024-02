Valles y los wasaps del Real Madrid y Betis: "Los rumores llegan...A final de temporada decidiré si amplío o no con la UD Las Palmas"

Valles, en estado puro. El micrófono para el tigre de La Rinconada. Poder arácnido de la UD Las Palmas y un alma que vuela hacia la Roja. Atado hasta junio de 2025, aplaza para verano la cumbre de su blindaje de amarillo.

Figura en el radar del Real Madrid y Real Betis. El domingo se mide a Budimir, el diablo rojillo, en una contienda salvaje (desde las 17.30 horas en el Gran Canaria). Sobre si siente que es su último año en la UD, insiste que está renovado hasta 2025 -al cumplir el partido número 20 ante el Villarreal CF el pasado enero- y el resto ya se dedicirá en una cumbre en junio.

"De momento he renovado un año más con el club. Estoy muy contento en mi casa. De aquí al verano ya se verá lo que puede pasar, porque son temas que lleva mi agente. Cuando acabe la temporada lo veremos todo". Sobre la tentación del Madrid, guarda silencio.

"Me quedo un año más y estoy ajeno a todos los rumores. Cuando acabe la Liga me pondré en contacto con mi representante y decidiremos si ampliamos contrato o ver qué pasa. Todavía tengo total tranquilidad de seguir un año más en la UD Las Palmas". Sobre el hecho de volver a su casa, la del Real Betis, admite no saber nada. "Los rumores llegan, es lógico. Tengo familiares y amigos que te mandan cosas. Pero son rumores y no existe nada concreto. No sé absolutamente nada de ellos".

En relación a si duerme tranquilo al saber que García Pimienta sigue sin renovar -tiene un acuerdo verbal hasta 2025 pero que se puede romper por cualquier de las dos partes-, responde que siempre descansa con pijama y orinal. "Siempre duermo tranquilo. Son cosas del míster. Me encantaría que siguiera. Me ha dado confianza a nivel individual; ya es decisión suya si quiere seguir o atender mejores ofertas".

Álvaro Valles (de rosa) saluda a la afición de la UD en Vallecas junto a varios compañeros. / Lof

Las flores de De la Fuente

Álvaro Valles -25 goles encajados en 25 partidos y segundo en el ranking del Zamora tras Unai Simón- no ha tenido conversación alguna con De la Fuente. "No he tenido el placer de poder hablar con el seleccionador. Me halaga y enorgullece que el seleccionador hable bien de mí [lo hizo en un congreso de periodistas en La Rinconada]. Eso me motiva para seguir trabajando cada día y todo es gracias al esfuerzo de mis compañeros. Y si un día se produce esa llamada, bienvenida sea. Sigo trabajando para mejorar y aportar lo máximo posible al equipo".

El 5-0 tiene una justificación: "Fue algo puntual y esos errores nos permitirán crecer (...) Jugamos para asumir riesgos".

Todo es gracias al grupo

El meta de la UD responsabiliza a la caseta de su gran temporada. "Espero que la afición siga respondiendo como hasta día de hoy. Estamos muy orgullosos del apoyo de nuestros seguidores. Queremos seguir mejorando en todos los aspectos. En lo personal me siento contento por mi trabajo, pero todo llega, los objetivos personales, por el trabajo del grupo".

Asume que debe refugiarse en la humildad. "Llevo bien las alabanzas. Pero siempre estoy con los pies en la tierra, te pueden debilitar. Lo llevo de la forma más natural posible". El Zamora no vale de nada, el título que le honraría al '13' de la UD es completar una gran temporada por la UD y la afición. "No estoy pendiente de nada. Estoy centrado en el éxito colectivo del equipo. Todos queremos quedar lo más alto posible en la clasificación, hacer historia. Los premios individuales si vienen, bienvenidos sean. Pero lo principal para mí es lo colectivo”

Repite una frase de Kirian Rodríguez, mejor perder por 5-0 que en cinco ocasiones por 1-0. "La derrota es posible. Por nuestro estilo de juego estamos expuestos a cierto tipo de errores, que pueden suceder. Durante la temporada se ha visto que nuestro estilo nos da más que lo que nos quita. Como dijo mi compañero Kirian, preferimos que ocurra un partido así, como el del Metropolitano, que cinco malos".

Para tumbar a Osasuna, hay que correr como demonios. "Ellos son un equipo parecido al que ya vimos en la primera vuelta.Será un partido diferente en cuanto a nosotros, porque en casa somos superiores a los rivales". Desecha mirar a Europa. "En el vestuario no se habla de Europa. Queremos acabar la Liga lo más alto posible y seguir sumando tres puntos cada fin de semana. Si ese premio podemos alcanzarlo al final de Liga, lucharemos por ello".

No se arrepiente del taconazo que firmó ante el Valencia. "Al míster no le gusta correr riesgos innecesarios. La opción del taconazo lo decidí en cuestión de segundos. Salió bien, ganamos y el temo se quedó ahí".