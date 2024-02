García Pimienta da largas a la UD Las Palmas, que ya busca entrenador

El futuro de Xavi García Pimienta está cada vez más lejos de la UD Las Palmas. A estas alturas de la temporada, cuando han transcurrido 25 partidos y el cuadro amarillo tiene la permanencia asegurada a falta de la certificación matemática, que llegará en cuestión de unas cuantas jornadas, el club planea ya el siguiente curso sin el entrenador actual en el banquillo. Renovado Álex Suárez, atado Kirian como nuevo buque insignia de la plantilla y apalabrados al menos un par de fichajes, la entidad busca ya un nuevo técnico para la campaña que viene en Primera División con el objetivo de que no se le haga demasiado tarde.

La renovación de García Pimienta es un asunto que tanto el presidente como la dirección deportiva han abordado en los últimos tiempos, sin éxito. Las largas que ha dado el entrenador responden a su intención de esperar por algo mejor para dar un salto en su carrera y, sobre todo, aumentar sus emolumentos.

Dado el gran papel que ha desempañado en la UD, a la que llegó en enero de 2022 y metió en el playoff, primero, y ascendió, después, su caché en el mercado es alto y entiende que no debe dejar escapar la oportunidad de ir a un club con mayores aspiraciones deportivas y que, en consecuencia, pueda pagarle más que el millón aproximado que cobra en el club isleño.

"Me gustaría estar mucho tiempo"

Casi cada vez que García Pimienta ha sido cuestionado por su renovación en los últimos meses siempre se ha remitido a que el equipo se salvara primero para luego abordar ese asunto, sin embargo, en la entidad, sabedores ya de que la permanencia está garantizada y han querido cerrar el tema, pero no han recibido una respuesta positiva por parte del técnico.

Sólo una vez, el pasado 31 de enero, cuando el club hizo entrega de los coches a algunos de los jugadores de la plantilla en el Estadio de Gran Canaria, el técnico se desvió de su discurso habitual: «Creo que esto no toca en este momento... Ya saben la vinculación que tengo con el club y la Isla. Me gustaría estar mucho tiempo, pero ahora lo importante es mantener la categoría. Nos faltan unos cuantos puntos, será muy difícil (...) Por desgracia puede ser que vengan malos momentos como en algún fragmento de la primera vuelta. Ahora lo más importante es salvar la categoría».

Xavi García Pimienta, en el banquillo del Metropolitano. / Lof

Dos días después –en la previa del choque de Granada–, cuestionado por su afirmación de que le gustaría estar mucho tiempo en el banquillo de la UD y por que faltaba, volvió a remitirse a la permanencia. «Todo lo que no sea centrarme en eso no me vale. Todo lo de entrenador de moda... Aquí pierdes cuatro partidos y todo se va al garete. Eso no me lo voy a permitir nunca. Soy el máximo responsable deportivo de las decisiones que se toman en la UD Las Palmas, y si estoy pensando en lo que va a pasar el año que viene en la UD o en el Bayern de Múnich nos vamos a equivocar», declaró.

El sueño

Más allá de los discursos y a la espera de la comparecencia de García Pimienta el próximo viernes, dos días antes de que la UD reciba al CA Osasuna en el Estadio de Gran Canaria (17.30 horas), el entrenador confía en poder entrenar a un grande la próxima temporada. Considera el catalán que si sale de Las Palmas no sería para ir a un club de Primera que no fuera, por ejemplo, el FC Barcelona, su gran sueño.

Cabe recordar que el técnico amarillo estuvo en la entidad azulgrana durante más de 20 años como jugador y también como entrenador. Es, por tanto, el club de su vida, del que, por otra parte, fue echado por el presidente actual, Joan Laporta, al término del curso 2020-21, a los pocos meses de que el máximo mandatario fuera elegido por los socios.

Sin jefe en el Barça

Toda vez que Xavi Hernández anunció ya que no continuará en el banquillo culé la próxima campaña, el mismo se convierte en un caramelo para muchos entrenadores y García Pimienta aparece en la terna de candidatos. Aunque saliera mal de la entidad en cuyas categorías inferiores entrenó hasta hace tres años, es tenido en cuenta y el técnico es consciente de ello.

Si bien ocupar el banquillo del Barça sería idílico para el actual entrenador amarillo, en el siguiente escalón estaría emigrar a un equipo de la Premier League, algo que él mismo y su entorno manejan como una posibilidad nada remota. El hecho de que muchos entrenadores españoles dirijan a equipos ingleses, como Pepe Guardiola al Manchester City, Mikel Arteta al Arsenal, Unai Emery al Aston Villa y Andoni Iraola al Bournemouth, y anteriormente otros como Julen Lopetegui, Xavi Gracia o Rafa Benítez, le abre una puerta en la considerada la liga más potente del mundo.

García Pimienta, en acción durante el Atlético-UD. / Lof

Ante esa posibilidad de que pueda salirle algo mucho mejor García Pimienta ha dado largas a la UD, que, consciente de que es muy difícil retener al técnico, ya ha comenzado la búsqueda de un entrenador para la temporada que viene. Sólo un giro de guion brusco acabaría con el barcelonés un curso más en el banquillo de la UD, que lo da por perdido.

Cabe recordar que el verano pasado, una vez consumado el ascenso, las partes tardaron más de una semana en sellar la renovación. Al mismo tiempo, revelaron que tardaron «un minuto» en sellarla en el momento en que García Pimienta acudió al domicilio de Miguel Ángel Ramírez para tratar el asunto cara a cara. Días después, el máximo mandatario explicaría con una frase rotunda el que, a su juicio, fue el motivo de la tardanza: «Son catalanes y la pela es la pela».

La firma por sólo una temporada cuando Ramírez había asegurado el mismo día en que la UD consumó el ascenso, el 27 de mayo de 2023, que quería «un proyecto largo», respondía sobre todo a la exigencia del entrenador, que sabía que si su equipo hacía una buena campaña en Primera tendría ofertas de equipos importantes, como es el caso.

El anuncio de renovación hasta 2025 el pasado mes de octubre fue sólo como apoyo en su pulso con Jonathan Viera

Cabe destacar que la renovación ficticia hasta 2025 que la UD anunció el pasado mes de octubre fue simplemente eso, un paripé cuyo único objetivo era dejar claro que el club se posicionaba a favor del entrenador en su conflicto con Jonathan Viera, finalmente perdedor: anunció su marcha en diciembre y hoy es jugador del Almería, colista de la categoría. El propio García Pimienta se encargó de invalidarla días después: «Cualquiera de las dos partes puede romper el acuerdo a final de temporada si así lo considera».

Así, al técnico catalán le quedarían tan sólo 13 partidos al frente de la UD Las Palmas, el club que, de la mano de Luis Helguera, le dio la oportunidad de dar el salto al profesionalismo. Él mismo se ha ganado ahora su derecho a decidir y soñar con el banquillo del Barça o uno de la Premier League