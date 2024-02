Permanencia, permanencia y permanencia. Xavi García Pimienta, que mañana visita al penúltimo clasificado, el Granada, en el Nuevo Los Cármenes (15.15 horas, Movistar LaLiga), no está hacer planes a largo plazo. Con contrato hasta junio de 2024 y un acuerdo verbal por otro curso más, solo tiene calorías para batir al cuadro nazarí, al que aventaja en 20 puntos en la tabla.

"Necesito conseguir la salvación, es el paso que hace falta dar ahora. El que nos permitiría conseguir la salvación...Estuve a punto de ascender de Segunda B a Segunda A y no lo pude conseguir. Nos metimos en el playoff con la UD y no subimos. El año pasado sí dimos un salto importante con el ascenso directo y fue clave para el crecimiento del club. Ahora necesito ese siguiente paso: la permanencia".

Insiste que su horizonte, el mar de su futuro, no crece más allá de los 40 puntos -estaría a tres victorias de lograr la salvación-. "Todo lo que no sea centrarme en eso, no me vale. Todo lo de 'entrenador de moda'...aquí pierdes cuatro partidos y todo se va al garete. Eso no me lo voy a permitir nunca, soy el máximo responsable deportivo de las decisiones que se toman en la UD Las Palmas. Y si estoy pensando en lo que va a pasar el año que viene en la UD o en el Bayer de Múnich nos vamos a equivocar. Con los jugadores pasa igual, es difícil conseguir cosas importantes a nivel deportivo, mira como está el Granada. Debemos poner en valor lo logrado. Jamás permitiré que sea [alcanzar las metas] porque no estoy al cien por cien".

Incide en mantener el máximo grado de intensidad. Los elogios debilitan. "Cuando las cosas van bien, todo es muy bonito y tiendes a relajarte de forma involuntaria, tiendes a relajarte (...) Siempre hay que dar un pasito más".

Opción de fichar a Willian José

En relación a la contratación frustrada de Willian José (Real Betis), aclara que es un tema del director deportivo Luis Helguera. "Debemos ser realistas. Somos Las Palmas y el club debe aspirar a lo que pueda aspirar. Hablé con Luis Helguera y le dije que todas las oportunidades que llegasen para mejorar la plantilla, en cualquiera de las posiciones, en cualquiera de las posiciones habría que hacerlo. Pero le insistí: 'No me digas nada hasta que esté hecho'. Sé lo difícil que es fichar para mejorar. Y en este caso no teníamos necesidad de mejorar por culpa de una lesión. El equipo está muy sólido y tiene nivel. Todos están listos y estoy contento con el grupo".

Sobre el regreso del brasileño, mantiene su discurso hermético. "Hay que preguntar a Luis Helguera. No sé nada. Solo quería saber lo que estaba hecho. Siempre hay muchos intereses por el medio".

Enzo, Coco y el valor de la humildad

Sin Javi Muñoz, turno para Enzo. "No ha jugado más porque yo no lo he considerado así. Pero es cierto que Perrone se ha afianzado muy bien en esa posición de pivote. Kirian está en una ubicación un poco más adelantada. Al margen del buen juego nos ha dado energía y goles". Recuerda el rol del galo ante el Athletic. "Fue increíble. Me encantó. Tengo la garantía y certeza que lo hará bien en el encuentro de mañana".

Coco vuelve y puede jugar de inicio. "Si no pasa nada vendrá convocado (...) Le he dicho que no se esfuerce si hay dudas, que no se lesione. Está comprometido al ciento por ciento y ve que tiene que apretar para volver a jugar. Es un encanto de persona y un grandísimo jugador. En la Copa de África se ha revalorizado muchísimo".

Para Pimienta, la UD no puede bajar ni un ápice de su nivel competitivo. "Estamos jugando a nuestro ciento por ciento, al máximo. Somos conscientes de lo que somos y conviene no olvidarlo. En el momento en que bajemos un poquito, estaremos muertos. Porque estando a nuestro máximo nivel llevamos nueve victorias, nueve derrotas y cuatro empates. Eso nos permite estar en una situación cómoda".

El caso del Granada vale de referencia, no se puede jugar con el nombre. "No podemos reprochar la actitud, ganas y compromiso de los jugadores. Pero si nos creemos que somos algo que no lo somos, entonces estaremos muertos. No tendríamos opción".

Rival con nueva armadura

Nueve fichajes y el Cacique Medina de técnico. "El Granada se ha reforzado mucho y bien en el mercado de invierno. Y tiene un entrenador que ha dado una nueva característica al equipo, que intenta jugar un poco más (...) Ahora tiene la baja de Bryan Zaragoza, que se ha ido al Bayern, pero tienen jugadores de calidad y de sobra como Boyé, Uzuni...". El pulso de la primera vuelta en el Gran Canaria, con el Kirianazo, no vale de referencia táctica. "Ahora hay un entrenador diferente, todo cambiará".