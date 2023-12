Jonathan Viera Ramos se fue alzando la voz. Viera I, el despechado. Alto y claro. Ataque frontal a García Pimienta -que sigue sin dar explicaciones de lo acontecido el 8 de octubre en el Estadio de La Cerámica-. El excapitán de la UD Las Palmas aclaró que su adiós fue forzado por la nula relación personal y profesional con su entrenador Xavi García Pimienta.

"Todo esto es un poco triste para todos. Agradezco a mi familia, que estuvo en toda la etapa desde mi llegada a la Unión Deportiva, al club, presidente, Nicolás Ortega, Patricio, Tonono (...) Las etapas se acaban, quizá pensábamos que iba a terminar de otra manera. Que es lo que merecíamos todos. Llegué con 15 años y me voy con 34. No quiero quedarme con lo último porque fue un ciclo duro a lo personal y profesional (...) He vivido cosas maravillosas. No me puedo ir con el 2% final. Me voy con buen sabor de boca, sin dramatizar con todo lo sucedido. Me duele. Me gusta hablar claro y a la cara. Así soy yo y aquí estoy".

Viera admite que "esta vez era la rama más floja". "No hubo ningún momento de sentarme con el míster, mi idea era seguir en la UD. Pero uno no sabe lo que pasará mañana. Lo que tenía que decir, se lo dije al presidente. Los dos queremos lo mejor para el club, que crezca y sea más competitivo. Pero en esta ocasión, yo era la rama más floja. El presidente quiso pagarme todo el contrato, pero lo hemos arreglado de esta manera: cobro dos temporadas".

El '21' ve a Moleiro como su relevo natural. "Estoy convencido de que les queda hacer grandes cosas. Me habría gustado estar con ustedes hasta el final de año. Son muchos años aquí y seguramente que algún día, no sé si como futbolista, volveré...[se está sacando el título de entrenador]. Me habría gustado jugar un poco más y escuchar a la afición corear mi nombre. Pero como dicen mi madre y mujer, ya muchas veces lo han coreado".

El culebrón

El atacante, sexto máximo realizador histórico, admite su tensa situación con Pimienta. "No hace falta tener una bola de cristal. Tengo un problema con el entrenador. No sé cuál es porque no me lo ha explicado, se lo deberían preguntar ustedes. Hablé con el presidente y me puse a un lado. La bola se hizo más grande y no la pararon a tiempo. El único perjudicado soy yo, pero el equipo puede seguir adelante. Nunca pensé que me sentaría con el presidente para hablar sobre mi no continuidad en el club (...) Me voy a marchar. Sé el problema que tengo con el entrenador. Fue de índole personal y muy grave con mi mujer, pero ya está resuelto. Si hay alguien que fue justo y valiente en los peores momentos con el entrenador he sido yo. Y ahora yo tuve un bajón, pero esperaba que estuviera conmigo, que se acercara y me preguntara cómo está mi mujer [fue intervenida de un cáncer]".

Admite Viera que firmó la fórmula del 5+2 para agotarlo. Que quería quedarse. "Ya se acabó. El presidente me dijo que le gustaría que me retirase aquí. Hago esta rueda de prensa porque acaba el ciclo. He perdonado dinero, el presidente ha hecho un esfuerzo para cubrir dos años de contrato". Además, ve a Alberto Moleiro como un sucesor. "Sabe que tiene un talento descomunal. Nadie sabe el techo que tiene. Estoy 100% que será un futbolista espectacular".

Quiere jugar

“No sé qué pasará. Estamos barajando cosas. Me gusta el fútbol. Quiero competir y me estoy subiendo por las paredes. No sé dónde jugaré, si en España o fuera. Estaré en un sitio donde mi familia esté feliz y yo vuelva a disfrutar en el fútbol", valoró el atacante. Apuesta por el éxito del plantel actual de Pimienta. "Solo hay que ver cómo compite el equipo todos los fines de semana. El equipo ha dado un paso adelante y eso me pone muy contento a mí. Están creciendo, verlos competir así y me llena de orgullo".

Ni golpes, ni empujones...

El mediapunta de la UD aclara que el 8 de octubre no pasó nada en los vestuarios. Defiende su comportamiento. "Ante el Villarreal no pasó nada. Hubo días peores. Jugué, ganamos, tenía un problema con mi mujer, regresé y me fui a mi casa". Sobre un instante de su carrera, se decanta con el debut con Jémez y alcanzar la condición de internacional, así como los dos ascensos.

"Es difícil quedarme con un momento. Hemos vivido muchas cosas buenas. Goles, partidos, los dos ascensos...Asi como los primeros diez partidos con Jémez, que fueron tremendos. Los dos ascensos fueron memorables. Poder llegar a la Selección desde la UD...Son muchas cosas".

No al Tenerife

A Viera se le cuestionó por si podía fichar por el Tenerife. "Es una cuestión de sentimiento, jamás y nunca podría jugar en el Tenerife". Se ve de entrenador: "En esta última etapa, me están entrando ganas de ser entrenador. Pero luego veremos, a lo mejor no valgo de entrenador".