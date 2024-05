La previa del Cádiz-UD Las Palmas: careta de salvación en la tacita de plata

Esta situación nunca debió producirse. La UD, que perdió la tensión competitiva antes de tiempo, cuando se supo salvada sin estarlo del todo, llega a la penúltima jornada sin la permanencia garantizada. Así se presenta mañana por la tarde (18.00 horas, Movistar) en el antiguo Ramón de Carranza, como aún hoy llaman en esta ciudad al Nuevo Mirandilla, precisamente la casa del rival por evitar el descenso. El Cádiz está lleno de ejemplos milagrosos a lo largo de su historia para mantenerse en Primera, pero esta vez necesita algo más, porque además de ganar sus dos partidos depende de lo que hagan otros cuatro equipos. Uno de ellos es isleño, al que le vale un punto hoy o el sábado que viene ante el Alavés en el Gran Canaria para aprobar una temporada que pudo ser sobresaliente.

Más allá de la probabilidad favorable de salvar la categoría, la mejor arma con la que llega el cuadro de Xavi García Pimienta es la mejoría notable que experimentó el jueves pasado en el choque contra el Betis pese a que sumó su duodécimo partido sin ganar; al menos, cortó la sangría de ocho derrotas consecutivas y, sobre todo, dejó muestras de lo que había sido hasta mediados de febrero.

El técnico minimizó el avance a nivel ofensivo en que el conjunto verdiblanco dejó muchos espacios detrás, algo apreciable en cada encuentro suyo, pero hubo algo más, quizá intangible, pero el caso es que los amarillos emitieron una energía diferente que sintió todo el Estadio.

Kirian coloca un centro entre tres rivales gaditanos en el encuentro de la primera vuelta en el Gran Canaria. / Juan Carlos Castro

A ese espíritu y al cambio de dinámica se agarra Las Palmas para acabar de cuajo con cualquier posible situación trágica la semana que viene. Nadie quiere vivir un segundo cordobazo, aunque un descenso sería mucho peor que aquel ascenso frustrado por mucho que aquello fuera dantesco.

La tensión

También podrían jugar a favor de los de rojo, porque así saldrá Las Palmas al césped del Nuevo Mirandilla, los nervios del Cádiz, que viene de dos victorias consecutivas por primera vez en el curso, una de ellas su estreno fuera de casa -en el Sánchez-Pizjuán-, pero que va al límite en cuanto a juego, algo en lo que la UD no va sobrada últimamente, pero que en condiciones normales es mejor.

Lo que pasa es que la normalidad cuando quedan dos jornadas y el descenso está en juego es difícil que suceda porque muy posiblemente importen más aspectos como el control de la tensión y de la emoción. Por ahí el Cádiz, que estará apoyado por un estadio casi a reventar, podría salir beneficiado y perjudicado a partes iguales. En principio, le interesa más el fuego en la grada.

Posibles cambios en el once

Está por ver qué alineación sacará García Pimienta en busca del punto definitivo. Si hay que atenerse a sus palabras de que la plantilla no está capacitada para jugar tres partidos en una semana cabría esperar rotaciones, sin embargo, parece que habrá pocas por lo que hay en juego. Pulmones y músculos milagrosos.

Quizá Marc Cardona, que mejoró las prestaciones de un Munir desaparecido en combate, pueda tener su oportunidad, al igual que Javi Muñoz y Pejiño. Si la mejor manera de no perder es salir a ganar, Moleiro debiera repetir por el medio. Con que el técnico no experimente por ahí ya bastaría para aceptar el resto del once.

El Cádiz, más allá de quien juegue -están los imprescindibles-, debe buscar el partido tarde o temprano. Un gol local rápido dificultaría todo. Si no llega, la UD tendría la cosa más a favor para ponerse la careta de la salvación.

De rojo como en el Heliodoro

La formación de Pimienta, ante la coincidencia con el amarillo del Cádiz CF, lucirá en el Estadio Nuevo Mirandilla la tercera equipación de color rojo con pantalón blanco. La UD ya vistió de rojo ante el Villarreal CF en el Estadio de La Cerámica en el último partido de Jonathan Viera con Las Palmas (8 de octubre del 2023) y que saldó con victoria (1-2). También se lució la citada indumentaria -la segunda es la de color gris- en el empate ante el Getafe (3-3) en el Coliseum (2 de marzo), en el último punto cosechado de visitante en esta temporada. En Copa del Rey, en el derbi del Heliodoro (2-0), en la disputa del cruce de los 1/16 de final, la UD también vistió de rojo y contó con un final trágico. La contienda del debut del juvenil de Abou Bassinga y de la expulsión de Araujo. Ahora, de rojo por la salvación.