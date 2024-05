Los diez momentos de 'Pimi' en la UD: eterno ante el Alavés, bronca con Viera, récord en Primera y la gran depresión

La trayectoria de Xavi García Pimienta, 850 días en sus dos años y casi cuatro meses, deja diez momentos para el recuerdo. Diez imágenes, diez capítulos que valen para englobar la figura de un preparador metódico, obsesionado con el plan A, que tocó el cielo el pasado 10 de febrero cuando batió al Valencia CF y acarició los puestos de Europa.

Subió a la UD tras cinco años de peregrinaje en el infierno y logró la victoria más abultada en el Gran Canaria ante el eterno rival como es el Tenerife con el (3-1) en noviembre de 2022.

Los diez 'pimimomentos':

Miguel Ángel Ramírez y Pimienta firman el contrato de nuevo entrenador de la UD, en febrero de 2022. / LA PROVINCIA / DLP

1. Aterrizaje de García Pimienta por Pepe Mel

Welcome a míster 4-3-3. Pimienta, en tiempos del covid, contó con una presentación telemática. Dejó claro su mensaje. Un ideal táctico de acero que tendría un inicio pobre en resultados, pero que luego pegaría un salto de récord hacia la cuarta plaza de la tabla en la edición liguera 21-22. Cuartos y eliminados por el Tenerife en las semifinales de la promoción por el ascenso.

Aquí figura un resumen de la explicación de su metodología que vale de referencia. Jamás se movería de ese plan A hasta el punto que dejaría una frase para la posteridad: "El plan B es mejorar el plan A", habló de cara a la previa en pleno proceso de descomposición.

'Me identifico con una manera de trabajar, la materia prima que hay en este club se asemeja a mi idea de entender el juego. Somos un club que aspiramos a lo máximo (...) En un club como el Barça he jugado con el 4-3-3 y con muchas variantes, no quiero dar muchas pistas. La UD se asemeja mucho a la idea y no variará mucho'.

Pimienta habla con la grada Naciente tras caer eliminado ante el Tenerife. / LA PROVINCIA / DLP

2. Resurección y eliminación del 'playoff' ante el CD Tenerife

El 4 de junio de 2022, la UD quedó eliminada ante el Tenerife tras una reacción para la historia. El cuadro amarillo, con un Viera estelar, encadenó once jornadas sin perder: nueve victorias y dos empates. Pero no bastó. Borja Bastón silenció el Gran Canaria y final del primer curso del 'ciclo pimientista'.

3. El 3-1 al 'Tete' y el éxtasis

Una obra de arte. Baile al ogro del Teide con tantos de Pejiño (2) y Florin Andone (1). Fue el 26 de noviembre de 2022, una fecha para la historia. Fue el marcador más abultado enla historia de los clásicos canarios en el recinto de Siete Palmas.

4. Batacazo en el Heliodoro y contra las cuerdas

El 18 de marzo de 2023, la UD sucumbía (4-1) en el Heliodoro y peligró el ascenso. Pimienta esquivó el despido bajo un ambiente de enorme pesimismo.

5. Ascenso con el 0-0

27 de mayo de 2023. Una fecha para la historia. El séptimo ascenso a Primera en la historia de la UD. Una noche de leyenda. La formación amarilla, que perdió a Fabio por lesión, arrancó el punto que precisaba con un Valles supersónico. Costó, fue sufrido y maravilloso.

Celebración del ascenso con Jonathan Viera de fondo / La Provincia

6. La guerra con Viera

Con un inicio dubitativo de Liga, las victorias ante Granada, Celta y Villarrreal dieron oxígeno a Pimienta. Un encontronazo con el entrenador catalán en el Estadio de La Cerámica desató una guerra de egos que duró dos meses. El 17 de diciembre, Viera, uno de los emblemas de la historia del club y el activo del siglo, anunciaba que dejaba la UD tras percibir un finiquito de diez millones. El club isleño, en pleno pulso, anunció la renovación de Pimienta, que resultaría una acción de puro maquillaje.

7. El 2-1 ante el Atlético de Madrid

El Van Gogh del pimientismo. La UD pasa por encima del Atlético de Madrid en oda a la excelencia con tantos de Kirian y Benito. Simeone quedó abatido.

García Pimienta y Simeone / José Carlos Guerra

8. La UD de los récords y el sueño de Europa: 2-0 ante el Valencia

El cuadro amarillo bate al cuadro che en la última victoria de Pimienta -10 de febrero-. Luce el récord de efectividad defensiva (20 dianas encajadas en 24 fechas) y en lo referente a puntos, es la mejor marca en 40 años.

9. La secuencia del horror: naufragio en Anoeta, cabreo en sala de prensa y 'alerta roja'

Trece jornadas sin ganar y ocho derrotas consecutivas. La UD entra en bucle y toca fondo en Anoeta (2-0). Ante el Mallorca (1-0) llegó una leve reacción que luego tendría reacción ante el Real Betis (1-1).

10. Salvación en el Nuevo Mirandilla y la despedida en la caseta

La UD empata en Cádiz de forma (0-0) increíble, con un jugador más y sin precisión ante Conan Ledesma. Kirian se desploma. Reunión Ramírez-Pimienta y el jueves 23 de mayo, el técnico comunica su salida.