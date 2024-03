Nuevo zasca de Carla Barber al padre de sus hijos. La grancanaria ha aprovechado sus redes sociales para enviar un mensaje a su expareja y padre de sus hijos. Esta no es la primera vez que la modelo y ex Miss España lamenta que el padre de los niños, un empresario franco-monegasco, no se involucre de una manera más activa en la crianza y el cuidado de Bosco y Bastian, dos niños que la expareja tienen en común. "Me gustaría que mis hijos disfrutasen de su padre", ha asegurado en anteriores ocasiones la médico especializada en Medicina Estética.

En esta ocasión, Barber ha compartido una reflexión sobre qué significa ser padres. La canaria ha compartido el pasaje de un libro en el que pueden leerse "¿Cómo acércate a tus hijos? ¿Cómo enseñarles que es lo correcto? ¿Cómo puedes asegurarte lo mucho que te importan?" "La respuesta es muy simple: estando a su lado", se puede leer en la página de un libro que ha compartido la también ex concursante de Supervivientes.

Nuevo zasca de Carla Barber al padre de sus hijos. / Instagram

Maternidad en solitario

A principios de este año, la grancanaria daba a conocer el calvario que había vivido con el padre de sus hijos. "Él no es como me esperaba. Y sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación terminó. En muchos aspectos de nuestra vida me ha vendido que es una persona que no es. Cuando ves que alguien no está a la altura de las situaciones, no queda más remedio que tomar una decisión, por mucho que te duela y por mucho que lo quieras", aseguró la ex concursante de Supervivientes para la revista Hola!, donde contó con todo lujo de detalles cómo se había producido la ruptura.