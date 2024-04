Aguacate para una piel más joven

Quieres una piel más firme, elástica y con menos signos de cansancio? Un estudio ha demostrado que comer un aguacate al día durante 8 semanas puede mejorar significativamente la salud de la piel. el enevejecimiento de la piel es un proceso complejo que afecta a la elasticidad firmeza, hidratación y pigmentación. El consumo de aguacate se ha asociado con beneficios para la salud, pero su impacto en la salud de la piel aún no se había explorado completamente hasta la realización en 2021 de un innovador estudio por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles.

El estudio, en el que intervinieron médicos especializados en dermatología y en nutrición, encontró que las mujeres que consumían un aguacate al día presentaban:

Mejora en la firmeza de la piel

Aumento de la elasticidad de la piel

Reducción del cansancio de la piel

Estos beneficios se observaron tanto en la frente como en la zona debajo de los ojos. Aquí tienes toda la información del estudio realizado por la Universidad de California.

El aguacate: un superalimento que despeja las dudas sobre su salud. / LP/DLP

¿Cómo funciona?

Los aguacates son ricos en ácidos grasos monoinsaturados, vitamina E y carotenoides, todos los cuales son importantes para la salud de la piel.

Los ácidos grasos monoinsaturados ayudan a mantener la piel hidratada y flexible.

ayudan a mantener la piel hidratada y flexible. La vitamina E es un antioxidante que protege la piel del daño causado por los radicales libres.

es un antioxidante que protege la piel del daño causado por los radicales libres. Los carotenoides también son antioxidantes y pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel.

¿Quieres probarlo?

Agregar un aguacate a tu dieta diaria es fácil y delicioso. Puedes comerlo solo, en ensaladas, guacamole o en una variedad de otras recetas.

Si estás buscando una manera natural de mejorar la salud de tu piel, comer aguacates es una excelente opción. Aunque no solo es beneficioso en su uso interno, también su uso tópico o externo ayuda a mejorar la salud de tu piel. Descubre en este artículo más beneficios sobre el uso tópico del aguacate.

En cualquier caso, si prefieres comerlo, además de mejorar la salud de tu piel, puedes conseguir de paso otros beneficios para tu salud. Aquí tienes más información sobre los beneficios del aguacate.

De todas formas, debes tener cuidado de no pasarte en la ingesta si no quieres engordar. En este otro enlace te contamos los motivos por los que no debes abusar del aguacate e incluso no comerlo en absoluto.

El aguacate es considerado un superalimento. / FREEPIK

Consejos para una piel sana

Además de comer aguacate, como sugiere el estudio de la Universidad de California, el primero que analiza los efectos de esta fruta sobre la piel, aquí tienes algunos consejos adicionales para mantener una piel sana:

Usa protector solar todos los días.

Evita la exposición excesiva al sol.

Come una dieta saludable rica en frutas, verduras y cereales integrales.

Bebe mucha agua.

Duerme lo suficiente.

Siguiendo estos consejos, puedes lucir una piel radiante y saludable a cualquier edad. Aquí puedes leer más sobre consejos para mantener tu piel sana.