Pocas veces los consumidores se paran a leer la letra pequeña de las etiquetas de los productos y, por supuesto, no serán los establecimientos de ventas de alimentos los que se ocuparán de dar a conocer posibles aspectos negativos de sus productos. No obstante, deberían fijarse bien lo que intentan promocionar, porque a veces puede darse 'la vuelta a la tortilla'.

De hecho, hay ocasiones en que los propios clientes son los que se dan cuenta de que lo que están comprando promete algo que no es cierto, aunque esté avalada por la opinión de un experto en la materia.

Este caso le ha sucedido a Lidl con uno de sus productos, en concreto de la parte de alimentación: la conocida hamburguesa 'origen Pirineos'.

Desde el ámbito de la Dietética, han hecho un pequeño análisis del contenido de esta hamburguesa y ha publicado su opinión en TikTok que no ha dejado a nadie indiferente.

Los ingredientes "no molan"

No siempre lo que más se consume es lo más recomendable. De esta forma, la composición de la hamburguesa 'individual' está hecha en un 98,2% de carne, lo que hace que sea una de las mejores de las que se ofrecen en un supermercado. No obstante, el resto de porcentajes no son tan positivos. Tiene un exceso de sal y antioxidantes.

Lo más curioso es que este producto también se comercializa en pack de dos unidades y los porcentajes en los ingredientes no coinciden con el formato individual. La composición tiene un 99% de carne de vacuno, sal, pimienta y cero aditivos.

La conclusión para los dietistas es que las dos versiones son muy buenas hamburguesas, pero sorprende el cambio sólo por usar un formato diferente.

La carne picada, a análisis

Otro aspecto que analizan los dietistas es la calidad de la carne picada utilizada, ya que la que tiene 'origen Pirineos' es en un 99,97% de carne ecológica de vacuno, un porcentaje altísimo, ya que el 0,03% restante es pimienta ecológica.

En cuanto al precio, es bastante razonable, ya que el kilo de esta carne cuesta menos de 13 euros. Hay que tener en cuenta que es uno de los productos más consumidos y el precio está al alcance de los clientes.