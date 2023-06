La ingesta de leche es común en la dieta de muchas personas y se reconoce como una fuente de calcio y nutrientes esenciales, como proteínas, vitaminas y minerales. Si estás interesado en saber cuál es la leche más saludable entre las variantes de vaca, cabra y oveja, un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece información clave.

El análisis revela diferencias en los valores nutricionales de estas leches, lo que puede ayudarte a tomar una decisión informada. En términos de contenido proteico, la leche de oveja destaca con un 5,6%, mientras que la de vaca y cabra contienen un 3,3%. Si buscas aumentar tu masa muscular, la leche de cabra sería la mejor opción, ya que tiene mayor contenido de proteínas en comparación con las otras dos opciones.

En cuanto al contenido graso, la leche de oveja presenta un mayor porcentaje, con un 7,5%, seguida por la leche de cabra con un 4,3% y la leche de vaca con un 3,6%. En cuanto a la lactosa, la leche de vaca lidera con un 4,7%, seguida por la leche de cabra con un 4,6% y la leche de oveja con un 4,2%.

La OCU destaca en su informe que todas las leches proporcionan una buena cantidad de nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, grasas, etc. Sin embargo, señala que las leches de cabra y oveja son más ricas en nutrientes en comparación con la leche de vaca. No obstante, la OCU subraya que, más allá del sabor, en personas sanas no existen ventajas significativas al consumir un tipo u otro de leche.

Si estás buscando incorporar leche a tu dieta, este estudio puede ayudarte a entender las diferencias nutricionales entre las opciones disponibles. Recuerda que la elección de la leche dependerá de tus necesidades dietéticas y preferencias personales. Asegúrate de consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu alimentación.