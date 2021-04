Anabel Pantoja parece estar llevando muy mal que su chico, Omar Sánchez, sea concursante de Supervivientes 2021, y es que tal y como recoge en un artículo la revista Lecturas, la distancia no es lo suyo, y más cuando se define una mujer muy activa sexualmente hablando y en la que echa en falta el cariño de su novio. Así lo ha revelado en Sálvame cuando Carlota Corredera y varios colaboradores se han interesado sobre su estado de ánimo.

"Estoy fatal porque no puedo hacer nada. Además, yo soy muy fogosa", confesó sin titubear la sobrina de Isabel Pantoja, provocando las risas de algunos de los presentes. Carlota decidió darle un buen consejo a la invitada: a pesar de que Omar no estará con ella durante varios meses, puede disfrutar de sí misma mediante múltiples formas, pero ella no es capaz de poder conocerse y aprender a no echar en falta a su novio en la sexualidad.

"Yo sola no. Yo para eso soy muy antigua. Me han regalado un aparato de esos y soy incapaz", aseguró Anabel, pero Carlota siguió insistiendo: "hay que aprender a conocerse a sí misma". La prima de Kiko Rivera siguió insistiendo en que esto es un asunto que le da bastante vergüenza, y por ello prefiere esperar a que Omar vuelva para dar rienda suelta a la pasión.