La noticia de la ruptura entre la gimnasta Almudena Cid y el presentador de televisión Christian Gálvez cogió de imprevisto al mundo de la prensa del corazón.

El matrimonio estaba considerado como uno de los más sólidos dentro del panorama nacional pero parece que no lo era tanto. La ya ex pareja ha puesto fin a 11 años de unión y 15 de relación en los que, tanto una como otro, no han parado de profesarse amor cada vez que tenían ocasión.

Según diversas fuentes cercanas a la pareja, el escritor y la gimnasta llevaban haciendo vidas separadas desde hace unos meses y fue en el mes de noviembre cuando decidieron oficializar la separación.

Lo que aún no ha trascendido es el motivo real por el que los conocidos rostros han decidido poner punto final a su relación.

Después de que Gálvez enviase un enigmático mensaje a través de sus redes en el que agradecía a sus seguidores, familiares y amigos el apoyo recibido durante esta dura etapa de su vida, Almudena Cid prefirió mantener su silencio sobre la ruptura... Hasta ahora.

"Creemos que el amor es permanente y te das cuenta que no"

La gimnasta ha decidido romper su silencio en una entrevista que ha concedido al diario El Mundo con motivo de la obra teatral que está representado y con la que está cosechando un gran éxito.

Al ser preguntada por su concepción, Cid ha respondido con lo que parece toda una declaración en torno a su situación personal sin referirse directamente a ella.

"Es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente”, confiesa la gimnasta.