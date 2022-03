La desorbitada e inimaginable cifra que Carmen Borrego ha desperdiciado por "caprichosa" ha dejado a multitud de lectores boquiabiertos y, con casi total seguridad, esta información que ha compartido la propia Borrego va a dar mucho que hablar.

Hacía tiempo que la hija menor de María Teresa Campos no concedía una entrevista a una revista y, para no perder las costumbres, Carmen ha mantenido una extensa charla con Kiko Hernández para la revista Diez Minutos en la que la colaboradora de Sálvame ha hablado de su pasado, de su presente en televisión y, como no, de su familia, con la que parece ha alcanzado una estabilidad alejada de las polémicas que antaño ocupaban horas y horas de televisión.

La hermana de Terelu Campos ha dado en su conversación con el también colaborador y presentador del programa de las tardes de Telecinco gran cantidad de jugosos y llamativos titulares en los que confiesa aspectos hasta ahora desconocidos de su vida.

De hecho, una de estas confesiones ha causando un gran revuelo porque la que fuese una de las protagonistas del reality Las Campos ha revelado cuánto dinero ha ganado durante su trayectoria profesional y, lo peor, que se lo ha gastado absolutamente todo.

Más de 8 millones de euros

Según ha confesado Carmen Borrego, "yo creo que he ganado más de 8 millones de euros a lo largo de mi carrera y se ha ido "porque he sido muy caprichosa", admite Carmen sobre la mala gestión de la fortuna que podría haber amasado.

Además, también ha hablado de su relación con su familia y de cómo están las cosas en el seno de Las Campos. "Terelu y yo ahora estamos muy bien, aunque después de los problemas que hemos tenido aún no está siendo lo mismo que antes. Poco a poco. Lo vamos a conseguir seguro... Las dos estamos muy contentas de que esta mierda se haya acabado, no nos ha beneficiado a ninguna", reconoce Carmen.