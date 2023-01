Lanzarote y el actor y modelo internacional Jon Kortajarena son inseparables. El bilbaíno se escapa a la isla de los volcanes, donde vivió un tiempo cuando era pequeño, cada vez que las obligaciones de su ajetreada vida alrededor del mundo se lo permiten. Entre desfiles, editoriales de moda y sets de rodaje, Jon encuentra un hueco para desplazarse hasta su “refugio” conejero.

Es tanto su amor por la isla de los volcanes, que no dudó en comprarse una casa en la urbanización conocida como Los Noruegos, situada en la falda del imponente Risco de Famara. Allí creó su hogar, Casa Sua, un precioso bungaló con jardín, piscina y espectaculares vistas de la playa de Famara y el Archipiélago Chinijo y desde la que disfruta de mágicas puestas de sol.

En Los Noruegos compró una vivienda también el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, otro enamorado de Lanzarote que disfruta de varios periodos de descanso al año en la Isla.

Casa Sua ha protagonizado reportajes de revistas de decoración, como la prestigiosa AD en 2018.

Ese mismo año la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), integrada por representantes de entidades públicas y privadas, premió como Distinguido del Turismo, en el apartado de Personalidades, a Jon Kortajarena por difundir a través de sus redes sociales la actividad que realiza durante sus estancias destacando las bondades de la Isla.

“Desde pequeño quise tener un refugio. En la cabeza del niño que era, me imaginaba un sitio con sol y mar. Sin ruido, sin amenazas, sin tener que estar preocupado de nada más que de vivir y disfrutar de las cosas más humanas. Donde había espacio para hablar, quererse y disfrutarse. @casasualanzarote es eso para mi. Un lugar donde me siento a salvo, donde disfruto de mí, de mi familia y de algunas personas que encuentro en el camino y me llenan el corazón de amor y admiración. Doy gracias a la vida por haber conseguido ese refugio, y gente maravillosa con quien compartirlo y disfrutarlo”, ha escrito el modelo y actor en un post de Instagram hace un par de días junto a varios fotos solo o en compañía en Lanzarote y de rincones de Lanzarote. En una de las imágenes sale desnudo en Famara y en otra acompañado desde lo alto del Risco de Famara.

Las actrices Elena Rivera, Maribel Verdú y Rossy de Palma, con un corazón rojo y una llama y la frase "tu paraíso" al comentario de Jon Kortajarena, son algunas de las seguidores que han respondido a las emotivas palabras del modelo.

El bilbaíno realizó su primera incursión en el mundo de la moda en septiembre de 2003 cuando un amigo le pidió que asistiera a un show en Barcelona. Allí conoció a su representante, que lo convenció para que probase en el mundo de la moda. Jon tuvo su primera experiencia profesional como modelo en Cibeles y desde ese momento empezó a construir una de las carreras más sólidas en la moda masculina.

Ha realizado campañas de publicidad de Just Cavalli, Calvin Klein, Versace, Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld, Zara, H&M o Guess. Destacan sus numerosas colaboraciones con Tom Ford, convirtiéndose en el muso del diseñador americano.