Dinorah Santana, la primera esposa de Dani Alves y madre de sus dos hijos, ha querido reafirmarse en, según su versión, la inocencia del futbolista brasileño, acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona, tras visitarle en el centro penitenciario de Can Brians 2 donde el exjugador del Barça está en prisión preventiva desde finales del pasado mes de enero.

Santana, que mantiene una estrecha relación con su expareja y que siguió ejerciendo durante un tiempo de agente del futbolista tras su divorcio, ha querido mostrarle su apoyo con esta visita.

"Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia", ha explicado Santana que, aun así, ha indicado que en esta visita ha querido dejar al margen todo lo que tenga que ver con el proceso judicial: "No le he preguntado por las versiones porque sabemos que es inocente. No hay cuestionamientos en cuanto a esto".

A la salida del encuentro con su exmarido, Santana, visiblemente afectada, ha querido enfatizar que Alves le ha dicho "que está bien, que está fuerte, que está aguantando bien" y que la charla se ha centrado principalmente en "hablar sobre los hijos y de su educación".

Justamente, es a partir de la situación que están viviendo sus dos hijos donde la exesposa de Alves ha remarcado el mal trago que están pasando: "Es complicada la situación para ellos. También hay que tener en cuenta que Dani tiene familia e hijos y muchas veces no todo lo que se dice es verdad, y eso pesa mucho en la vida de los niños", ha explicado.

Una situación que, según ha declarado, ella tampoco acaba de llevar bien: "Soy madre, y los niños cuando sufren, la madre sufre. Pero es un rato malo que va a pasar. Se demostrará que es inocente y que todo irá bien, seguro", para luego afirmar que cree que esta es una situación temporal que acabará con el futbolista en libertad.