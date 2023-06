La vida de la princesa Leonor ha cambiado mucho desde que se incorporó al nuevo curso en el colegio UWC Atlantic Collage de Gales el pasado mes de agosto. Un momento decisivo y fundamental en su vida ya que, en buena medida, todas las decisiones que tome influirán en su futuro profesional y personal. De hecho, la semana pasada la echamos de menos durante la ceremonia de coronación de Carlos III y, a pesar de todo lo que se dijo, el motivo fue bien sencillo. La primogénita de Felipe y Letizia no fue invitada porque todavía no ha jurado como heredera de la Corona sobre la Constitución española, por lo que no asistirá a ningún acto oficial de este tipo hasta que no alcance la mayoría de edad, la cual sí tiene la princesa Amalia, que cumplió 19 años el pasado 7 de diciembre. Leonor hará los 18 el próximo 31 de octubre.

Lo que está claro es que la princesa Leonor tiene puestas en este momento todas sus prioridades en los exámenes finales de segundo de Bachillerato, así como en lograr los mejores resultados posibles. El año pasado ya se publicó que Leonor había aprobado todo con muy buenas notas, gracias a meses de esfuerzo y constancia y donde, a pesar de su condición de princesa, es "una alumna más en el internado, como otras personalidades que han pasado por el colegio". Una trayectoria que ha mantenido este año, con casi todo excelentes y algún notable, y donde la princesa se muestra muy feliz. No hay que olvidar que este colegio tiene como filosofía ser un movimiento que busca "hacer de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un futuro sostenible". Ya se conoce la fecha en la que la princesa Leonor se incorporará a la Academia Militar de Zaragoza Tras los pasos de su madre, la reina Letizia Esa responsabilidad a la hora de sacar buenas notas ha pillado por sorpresa a Zarzuela, y en especial a sus padres, los reyes de España, que no pueden estar más orgullosos de su primogénita y heredera al trono. Y en especial su madre, que, según han contado quienes coincidieron con ella durante sus estudios de Periodismo en la UCM, fue también una estudiante muy responsable, trabajadora y que no se perdía una clase. Ejemplo de ello es que cuando algunos de sus compañeros aprovechaban para ir de fiesta, como ocurrió una vez con las Fallas de Valencia, ella prefería quedarse estudiando para los exámenes. "Siempre tenía un punto más de responsabilidad". La reina Letizia recuerda con cariño sus tiempos como periodista y como estudiante universitaria, sobre todo porque llevaba la vocación en la sangre y siempre tuvo claro a lo que se quería dedicar. De hecho, cuando se licenció trabajó en distintos medios de comunicación como ABC, Agencia EFE o la CNN. También recibió el Premio Mariano José de Larra por su labor como periodista menor de 30 años. Valores que su hija mayor seguro que tiene en cuenta y le sirven de ejemplo. A la espera de conocerse los resultados de sus notas, nadie duda que la princesa Leonor terminará el curso de manera brillante y que aprovechará los meses de verano para descansar y acudir a espectáculos de ocio, uno de sus hobbies favoritos.